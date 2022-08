FOTOREPORTAJ: Înapoi în „Roma Antică”

Share



Sâmbătă, 6 august, a avut loc la Călugăreni, a X-a ediție a Festivalului Roman, organizat de Muzeul Județean Mureș. Un festival ce are la bază promovarea istorică și a sitului arheologic de la Călugăreni, dar la pachet este inclusă și înflăcărarea de a descoperi o lume care a existat cu atât de mult timp în urmă.

„Culturi milenare într-un deceniu de festival”

Un festival cu totul și cu totul aparte! Isprăvile lui Hercule? Luptele cu gladiatori? Columna lui Traian? Legenda lui Orfeu și Euridice? Roma Antică? O perioadă marcantă pentru ceea ce este societatea de azi și chiar dacă timpul ne-a plasat la zeci de secole distanță, chiar și într-o altă era, mici rămășițe ale mărețului popor roman s-au păstrat până în zilele noastre. Urmărim filme, citim cărți… dar un Festival Roman? Cu soldați vii ce poartă armură și scut, cu multe ateliere și expoziții ce pun la dispoziție pătrunderea mai profundă în lumea tainelor romane și cu toată această atmosferă amplasată într-un loc desprins de asemenea dintr-un film menit să te reîntoarcă în trecut?!

Motto-ul evenimentului a fost „Culturi milenare într-un deceniu de festival” și s-a desfășurat în trei spații principale: Tetrul Șura și curtea teatrului, Parcul Arheologic și biserica și curtea fostei Mănăstiri Franciscane.

O lume nouă, creată la Călugăreni

Festivalul a fost oficial deschis de către Ötvös Koppány Bulcsú, director al Muzeului Județean Mureș: „Când am început cu festivalul acesta, ne-am gândit la promovarea istorică și arheologică a sitului de la Călugăreni și puțin sau mult, am reușit totuși, pentru că după 10 ani, oamenii încă mai vin la festival. Vreau să mulțumesc tuturor angazaților și partenerilor noștri pentru organizarea festivalului. Este imposibil să-i enumer pe toți, dar permiteți-mi să subliniez un nume, Panczel Szilamer Peter, organizatorul principal al evenimentului.”

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc a vorbit, de asemenea, în deschiderea festivalului: „Stimați invitați, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă spun „bine ați venit” la cea de-a X-a ediție a Festivalului Roman din Călugăreni. Când am hotărât să vin la acest festival, atunci mi-am adus aminte de un gând al lui Bolyai János, care a scris în scrisoarea lui către tatăl său: „Din nimic am creat o lume nouă, o altă lume”. Acest gând m-a preocupat când am primit invitația, pentru că într-adevăr, aici în Călugăreni, în ultimii 10 ani, colegii noștri de la Muzeul Județean o instituție subordonată Consiliului Județean, au reușit să creeze o lume nouă, o altă lume. Dar se pot ivi discuții, pentru că practic este vorba despre o lume existentă, ce a fost adusă la suprafață și prezentată publicului”.

Cuvântul l-a luat apoi jurnalistul Vajda György, reprezentant al Asociației Teatrul Șura, care și-a prezentat bucuros felicitările tuturor celor implicați și a mai evidențiat că scopul final al asociației este ca Teatrul Șura să devină un centru cultural, care să promoveze activitățile asemănătoare festivalului care s-a deasfășurat.

„Instituțiile de cultură în ultima perioadă au trecut printr-o etapă destul de dificilă și chiar câteodată m-am gandit cum o să fie, cum o să supraviețuim, dar să știți că instituțiile de cultură din Târgu Mureș, din Mureș, aparțin Consiliului Județean și am avut sprijinul acestuia în această perioadă. Noi, cei care coordonăm aceste instituții, dorim ca la aceste evenimente pe care le organizăm, să vă simțiți bine și să includeți festivalul sau evenimentul în inimile voastre”, a evidențiat, la rândul său, Barabási Attila, director al Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” din Târgu Mureș.

Atmosfera a fost nemaipomenită, iar cei prezenți s-au lăsat duși în universul creat, bucurându-se de diferitele ateliere, de standurile ce expuneau anumite părți din Epoca Romană, de muzică, de spectacol și de istorie. Un strop din strămoși îmbinat cu entuziasmul de a fi mai aproape de ceea ce ei au fost, un festival demn de a spune „Carpe diem”!

Ioana MĂRGINEAN