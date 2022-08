INTERVIU. Multiple proiecte importante în comuna Ernei

Share



Primarul comunei Ernei, Janosi Ferenc, a oferit un interviu cotidianului Zi de Zi în care a prezentat detalii despre bugetul unității administrativ-teritoriale pentru anul 2022, precum și nenumărate investiții preconizate în anul 2022. Totodată, Janosi Ferenc a oferit informații cu privire la excedentul bugetar din anul 2021 care va fi destinat, atât pentru acoperirea golurilor de casă al secțiunii de funcționare, cât și pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. Mai mult decât atât, primarul a informat care a fost gradul de colectare a taxelor și impozitelor pe anul 2021.

Reporter: Vă rog să prezentați principalele coordonate ale bugetului unității administrativ-teritoriale pe anul 2022: venituri și cheltuieli, secțiunea de dezvoltare și secțiunea de funcționare.

Janosi Ferenc: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost aprobat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 10 februarie 2022 și a fost rectificat prin Dispoziția Primarului nr. 67 din 18 februarie 2022 si nr. 134 din 5 aprilie 2022. Veniturile totale sunt în valoare totală de 12.077.000 de lei, iar cheltuielile totale sunt de 16.287.000 de lei. Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul a fost aprobat pe două secțiuni: secțiunea de funcționare, respectiv, secțiunea de dezvoltare, cu venituri și cheltuieli stabilite pe fiecare secțiune. Secțiunea de funcționare este partea de bază a bugetelor, care cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege. Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor și cuprinde veniturile și cheltuielile de capital aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivelul comunei. Secțiunea de funcționare este de 8.994.000 de lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, iar secțiunea de dezvoltare este de 3.083.000 de lei la venituri și 7.293.000 de lei la cheltuieli.

Rep.: Ce sumă ați alocat pentru investiții în anul 2022 și care sunt principalele investiții preconizate a se desfășura în acest an?

J.F.: Suma alocată investitiilor pe anul 2022 este în valoare totală de 7.293.000 de lei. Principalele obiective de investiții preconizate a se desfășura sunt: ,,Alimentare cu apă în localitatea Dumbrăvioara”, ,,Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Ernei”, ,,Modernizarea sistemului de iluminat public în localitățile Călușeri, Săcăreni, Icland, Sângeru de Pădure”, ,,Modernizarea și reabilitarea Căminului Cultural din Săcăreni”, ,,Modemizarea rețe1ei de canalizare și a stației de epurare din localitatea Dumbrăvioara”.

Rep.: Care este din punctul dumneavoastră de vedere principala provocare administrativă a acestui an?

J.F.: Anul 2022 este și va rămâne în continuare un an mult mai dificil decât credeam, pentru că, după pandemia de coronavirus trebuie să ne confruntăm și cu efectele războiului din Ucraina. Avem probleme în primul rând din cauza facturilor de energie crescute, respectiv a scumpirii prețuri1or materialelor de construcții. Principala noastră prioritate rămâne asigurarea fondurilor pentru finalizarea investițiilor începute, în cazul comunei Ernei cea mai importantă investiție fiind punerea în funcțiune a rețelei de apă potabilă din Dumbrăvioara, un proiect început cu mult timp în urmă. Este o mare provocare pentru administrațiile publice în general, deci și pentru noi, absorbția fondurilor europene, găsirea resurselor pentru cofinanțarea proiectelor europene în curs și cele viitoare. Avem pregătite studii de fezabilitate respectiv planuri tehnice, astfel încât, la lansarea apelurilor de proiecte să putem depune imediat cererile de finanțare. Tot acest proces însă durează mult, din cauza birocrației, a legislației excesiv de stufoasă. Pe lângă investiții, trebuie să asigurăm și fondurile necesare funcționării instituții1or noastre publice și mă gândesc în primul rând la școli. Digitalizarea administrației publice, o condiție necesară a dezvoltării economice și sociale a comunității, o consider, de asemenea o prioritate, în acest domeniu am făcut deja pași. Mai trebuie să amintesc importanța resursei umane: este foarte greu să găsim specialiști buni care să lucreze în administrația publică, respectiv, să păstrăm angajații bine pregatiți, în condițiile în care salariile sunt la nivelul stabilit în 2018.

Rep.: Ce prevede bugetul pe anul 2022 vis a vis de școli și educație?

J.F.: Pentru capitolul bugetar „Învațământ” a fost alocată suma de 2.996.000 de lei, din care: Bunuri și servicii 542.000 de lei; Ajutoare sociale 44.000 de lei, din care 17.000 de lei pentru finanțarea drepturilor copiiilor/ elevilor/ tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă și 27.000 de lei pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248-2015 privind plata stimulentelor educaționale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar; Programe din Fondul European de Dezvoltare 2.135.000 de lei pentru proiectul de investiții “Construire gradiniță cu program prelungit în localitatea Ernei”, din care finanțare externă nerambursabilă 1.348.000 de lei și cheltuieli din fondurile proprii 787.000 de lei; Burse 275.000 de lei.

Rep.: Există vreun excedent bugetar din anii anteriori? În caz afirmativ, vă rog să precizați destinația acestuia.

J.F.: La încheierea exercițiului bugetar al anului 2021 a rezultat excedent bugetar în suma de 4.210.338 de lei, suma alocată finanțarii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Ernei.

Rep.: Ce proiecte noi intenționați să demarați în acest an la nivelul unității administrativ-teritoriale?

J.F.: În lista de investiții sunt cuprinse studii de fezabilitate și proiecte tehnice pentru depunerea cererilor de finanțare pentru proiecte finanțate prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny“, prin Programul Național de Construcții de Interes Public Social finanțat de Compania Națională de Investiții SA sau prin Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectele: ,,Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș”, ”Extindere rețea de canalizare în localitățile Icland, Săcăreni și Călușeri, comuna Ernei, județul Mureș”, Extindere rețea de canalizare în localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș”, ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Ernei, județul Mureș”, ,,Reabilitarea și modernizarea clădirii Primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice”. Investițiile noi sunt următoarele: Servicii de proiectare (elaborare DALI) pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea clădirii Primăriei Comunei Ernei în vederea creșterii eficienței energetice”; Servicii de proiectare stații de încărcare electrice- faza SF și PT; SF Înființare sistem de distribuție gaze naturale în localitatea Săcăreni din comuna Ernei, județul Mureș; Modenizare rețea de canalizare și stația de epurare din localitatea Dumbrăvioara, comuna Ernei, județul Mureș; PT construire capelă mortuară în localitatea Icland, comuna Ernei, județul Mureș; Achiziție terenuri în localitatea Ernei, comuna Ernei, județu1 Mureș; Achiziție teren în localitatea Icland, comuna Ernei, județul Mureș; Achiziție multifuncțională A3 laser; Achiziție covor scenă la Căminul Cultural din localitatea Ernei, județul Mureș; Achiziție plasă pentru Sală sport Ernei și terenuri de fotbal din localitatea Ernei și Dumbrăvioara, comuna Ernei.

Rep.: Care a fost gradul de colectare a taxelor și impozitelor pe anul 2021 și care este obiectivul stabilit pentru acest an? Cum stimulați agenții economici și cetățenii să își achite obligațiile fiscale?

J.F.: În anul 2021, veniturile încasate au fost de 4.052.333,46 de lei față de 3.184.000 de lei programate, rezultând un grad de realizare a veniturilor de 127,27%. În vederea încasării impozitelor și taxelor locale de la persoanele juridice și fizice de pe raza comunei, se emit decizii de impunere anuale, înștiințări de plată, iar în caz de neplată, se aplică prevederile Codului de procedură fiscală privind executarea silită.

A consemnat Alexandra HAJA