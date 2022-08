Promisiuni pentru apă pe Câmpie

Share



Deputatul PSD Dumitrița Gliga a fost prezent duminică, 7 august, la deschiderea Festivalului de Dansuri ”Peștișorul de Argint”, eveniment inclus în cadrul Târgului Peștelui de la Zau de Câmpie, prilej cu care a anunțat câteva din proiectele care pot fi puse în valoare de către comuna Zau de Câmpie. Primul dintre acestea are în vedere potențialul piscocol al zonei Zau de Câmpie, proiect pus la cale alături de Steluța Cătăniciu, deputat PSD de Bihor, originară din Zau de Câmpie, prezent la eveniment.

„Împreună cu doamna Cătăniciu, în urmă cu câteva luni am fost la Ministerul Agriculturii pentru a găsi o soluție pentru ca această zonă să se dezvolte și să iasă în evidență în întreaga țară. Proiectul despre care noi am vorbit la minister are legătură cu niște fonduri europene care vor fi date asemănătoare celor care se dau pentru GAL-uri. Astfel, se vor da aceste fonduri pentru așa numitele FLAG-uri. Comunitățile locale împreună cu primarii pot să intre în asemenea asociații în proporție de 50%, restul urmând să fie ocupat de antreprenori și oameni interesați să dezvolte acest sector piscicol în această parte a județului. Șansele nu sunt foarte mari deoarece nu ne putem pune cu județe precum Tulcea, dar ținând cont de sutele de hectare de luciu de apă existente în această zonă, împreună cu doamna deputat Cătăniciu vă asigurăm de tot sprijinul nostru. Vom aduce la cunoștință noutățile în ce privește aceste FLAG-uri și cred că putem să dezvoltăm această comunitate și în acest sens”, a precizat Dumitrița Gliga, deputat PSD și președinte interimar al PSD Mureș.

Nu a fost ocolit subiectul apei potabile de pe Câmpie, pasul următor fiind finalizarea magistralei Miheș-Luduș. „În ce privește problema apei pe Câmpie, au fost contestații în instanță, fapt pentru care proiectul a fost amânat șase ani și era să nu se finalizeze deloc. Am insistat foarte mult pentru magistrala Miheș-Luduș. Voi înainta niște termene și vă spun că în următoarele săptămâni probabil va fi lansată licitația pentru prima parte a acestei magistrale Miheș-Luduș. În acest sens, am vorbit la fostul minister al Fondurilor Europene, actualul Ministerul al Proiectelor și Investițiilor Europene inclusiv în cursul zilei de sâmbătă, 6 august. Urmează semnarea contractului de finanțatre și până la finalul anului următor suntem obligați să finalizăm această magistrală Miheș-Luduș. Aici există finanțare prin Programul Operațional Regional încheiat anul trecut dar prelungit încă doi ani până la finele anului viitor”, a spus Dumitrița Gliga.

Alin ZAHARIE