VIDEO-INTERVIU cu Bogdan Bolog, viitor elev militar

Așa cum v-a obișnuit, echipa cotidianului Zi de Zi caută spre a evidenția excelența în învățământ. Vă prezentăm astfel tineri ai județului Mureș, care într-un fel sau altul, s-au remarcat prin rezultate deosebite, din dorința de a le promova munca, dedicarea și perseverența. Așadar, o să vă aducem în față, interviuri cu viitorii elevi militari din județul nostru. Îl veți descoperi în cele ce urmează, pe tânărul Bogdan Bolog, care a fost admis la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia cu media 9,18.

Reporter: Bună, Bogdan bine ai venit în redacția noastră, pentru început, te rog să ne spui câte ceva despre tine.

Bogdan Bolog: Bună ziua și bine v-am găsit! Păi sunt din Târgu Mureș, am 15 ani și sunt fericit că am intrat la Colegiul Militar.

Reporter.:Cum a fost toată experiența admiterii și a Evaluării Naționale?

B.B.: Păi, din punctul meu de vedere, nu a fost chiar așa de grea, pentru că m-am pregătit intens, dar când am ajuns acolo nu am mai avut emoții. Și ce pot să zic, nu, nu este chiar așa de greu să intri, dacă chiar îți dorești.

Rep.: În ce a constat admiterea?

B.B.: Am avut o probă sportivă, adică un traseu și să alergăm un kilometru, apoi am avut un test psihologic, după aia, analize medicale. Am mai avut un test din română și matematică la ei înaintea Evaluării Naționale și apoi Evaluarea Națională.

Rep.: Și care dintre aceste probe ți-a creat dificultăți?

B.B.: Păi cred că cel mai mult sportul, deoarece a fost destul de greu și nu am avut emoții, dar a fost ok până la urmă.

Rep.: Care sunt materiile tale preferate?

B.B.: Matematica și chimia, deoarece la amândouă am avut două doamne profesoare foarte de treabă și care explică materia foarte bine și m-am înțeles întotdeauna foarte bine cu ele.

Rep.: Cum ai îmbinat timpul liber și hobby-urile tale cu școala, cu pregătirea pentru admitere?

B.B.: Eu am noroc că rețin foarte multă materie direct de la școală și atunci când ajung acasă nu mai trebuie să învăț chiar așa de mult și pot să ies afară mai des.

Rep.: Cine te-a susținut în decizia ta de a merge la Colegiul Militar și cine nu te-a susținut?

B.B.: Păi în primul rând m-au susținut părinții mei, bunicii mei și verișorii mei și toți cei apropiați și nu cred că am avut oameni care nu m-au susținut.

Rep.: Cum te vezi peste 10 ani?

B.B.: Păi peste 10 ani mă văd cu liceul și academia terminată, făcut și dreptul, cel mai probabil și cel mai probabil și cu familia mea. Deci visul următor după liceu e academia.

Rep.: Și ai vreo ramură spre care ai dori să te îndrepți acolo?

B.B.: Aș vrea să mă duc pe aviație și eventual poate chiar pilot.

Rep.: Foarte frumos, mult succes! Și dacă ar fi să le transmiți ceva colegilor tăi mai mici care ar vrea să dea admiterea la un colegiu militar, ce le-ai transmite?

B.B.: Să înceapă să se pregătească și să nu aibă emoții absolut deloc când au probele, că doar încurcă. Și le doresc mult succes.

Rep.: Mult succes și ție în continuare și felicitări pentru reușitele obținute!

A consemnat Ioana MĂRGINEAN