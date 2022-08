VIDEO, FOTO: Omagiu adus iubirii de Trio Vitruvius la Reghin

Share



Biserica Evanghelică din Reghin a fost miercuri, 10 august gazda unei seri muzicale de suflet, protagoniștii fiind Trio Vitruvius format din Claudia Codreanu – mezzosoprană, Andrei Kivu – violoncel și Edith H. Toth – orgă. Concertul s-a bucurat de sprijinul Asociației Sașilor Transilvăneni din Austria, reprezentată de vicepreședintele Seiler Franz Peter, prezent alături de soția Cristina la concertul găzduit miercuri seara de Biserica Evanghelică din Reghin.

Intitulat ”Amor Mundi”, concertul a adus în fața publicului un buchet de sonete, cântece de dragoste și alte povestiri, pornind de la duetul William Shakespeare-Vasile Voiculescu, continuînd apoi cu muzica semnată de compozitori precum Gustav Fleischer, Johann Sebastian Bach, Carl Maria von Weber, Robert Schumann, Georges Bizet, Felicia Donceanu, Olivier Messiaen, Stefan Gehrt și Nino Rota.

Invitații speciali ai serii au fost Elena Ivanca și Radu Rădescu care au dat glas sonetelor semnate William Shakespeare și Vasile Voiculescu, și regizorul Adrian Horobeț, cel care, prin expresia corporală a însuflețit poveștile muzicale și lirice ale spectacolului de miercuri seara.



Claudia Codreanu: „Am avut parte de un public minunat”

Mezzosoprana Claudia Codreanu este absolventă a Universității Naționale de Muzică din București – clasa prof. Georgeta Stoleriu. În perioada 1991-1996 a urmat cursuri de măiestrie la Viena și Varna cu Ileana Cotrubaș și Margarita Lilova. De-a lungul anilor a obținut numeroase premii la concursuri naționale și internaționale și a susținut concerte vocal-simfonice, recitaluri și spectacole de operă în țară și în străinătate. În 2009, Claudia Codreanu a obținut titlul de Doctor în Muzică, iar în 2010 i-a fost oferită Bursa George Enescu de către Institutul Cultural Român. În prezent este conf. universitar dr. la Universitatea Națională de Muzică București, secția canto.

Claudia Codreanu

„Amor Mundi este un proiect de suflet al formației Vitruvius. Ca de fiecare dată, proiectele noastre au o anumită tematică. De data aceasta amorul este tema principală. Suntem extraordinar de fericiți că am ajuns cu acest proiect aici la Reghin unde am fost primiți foarte călduros. Am avut parte de un public minunat, iar organizatorii ne-au oferit toate condițiile pentru a desfășura un concert-spectacol plin de viață și sperăm noi, atractiv pentru publicul de aici. Deocamdată acest spectacol a fost prezent doar în trei orașe, Mediaș, Sibiu și Reghin. Ca și locație inedită pentru acest proiect, biserica este un spațiu care își deschide larg porțile pentru a primi o astfel de muzică. După cum vedeți, programul a cuprins lucrări din perioada barocă, reprezentată de Bach, până la muzică contemporană, Stefan Gehrt. Putem spune că am trecut prin mai multe epoci muzicale cu caracter variat și sperăm că programul ales de noi a fost unul pe toate gusturile”, ne-a declarat Claudia Codreanu.



Andrei Kivu: „Cântăm împreună de câțiva ani buni și ne simțim foarte bine de fiecare dată”

Andrei Kivu a studiat violoncelul în România, cu Anca Vartolomei și a colaborat cu mari artiști, precum David Hykes, Sigfried Palm, Evan Parker, și alții. A cântat ca solist cu orchestre de prestigiu din Europa și Statele Unite ale Americii. De-a lungul carierei sale a primit numeroase premii și distincții muzicale. Până în prezent, este primul violoncelist român invitat să cânte la Royal Festival Hall (Londra), Lincoln Center (New York) și Onassis Cultural Center (Atena). Începând din 2009 trăiește la Paris. Este membru al International School of Ki (din 2001) și al Harmonic Presence Foundation, New York/Paris (din 2007).

Andrei Kivu

„Acest proiect este unul de suflet. A ajuns deja la nu știu câtea ediție, cântăm împreună de câțiva ani buni și ne simțim foarte bine de fiecare dată. Eu sunt oarecum intrus în această formație pentru că suntem nevoiți să adaptăm lucrări din perioade și genuri muzicale diferite. ”Amor Mundi” are ca temă iubirea, una mereu actuală, în contrast cu războiul care nu e departe de noi. Prin acest tip de spectacol, prin oferta sa, pot spune că îl redescopăr pe Shakespeare prin sonetele sale traduse magnific în limba română. Am descoperit lucruri pe lângă care acum 20 de ani treceam nepăsător. Să nu-l uităm și pe Vasile Voiculescu, autor de care am fost mereu surprins, în principal de prospețimea poeziei sale”, a precizat Andrei Kivu.



Edith Hajnalka Toth: „Am decis ca în acest an să aprofundăm mai mult această latură a iubirii”

Organista Edith Hajnalka Toth s-a născut la Sighişoara. În anul 1990, a avut posibilitatea să studieze la Facultatea de Muzică Sacră din Dresda. Edith a fost organistă în Făgăraş, Codlea, Hălchiu, iar în prezent activează la Mediaş (începând din anul 1999). A urmat cursuri de perfecţionare în dirijat coral și a activat în cadrul asociaţiei Singende Krankenhäuser din Germania, care se ocupă de rolul terapeutic al muzicii vocale. Susţine o intensă activitate muzicală, atât în cadrul Bisericii Evanghelice „Sf. Margareta”, unde conduce formaţiile corale şi organizează anual stagiunea de concerte Orgelsommer Mediaş, cât şi la Școala „Hermann Oberth”, unde se ocupă de educaţia muzicală a tinerei generaţii.

Claudia Codreanu, Edith Hajnalka Toth, Andrei Kivu

„Sunt extrem de bucuroasă de fiecare dată, în special în timpul verii când mă întâlnesc cu prietenii mei, Claudia Codreanu și Andrei Kivu, alături de care formăm acest trio numit Vitruvius. Radu Rădescu este cel care de fiecare dată vine cu idei foarte bune, el fiind cel care ne scoate puțin din viața de zi cu zi și ne provoacă la noi și frumoase proiecte cum este și acesta intitulat ”Amor Mundi”. Tema acestuia este amorul, care are la bază un cântec de dragoste compus pentru mine în urmă cu 25 de ani. Astfel, am decis ca în acest an să aprofundăm mai mult această latură a iubirii, fapt pentru care s-a ajuns la programul care a putut fi ascultat și aici la Reghin”, a spus Edith Hajnalka Toth.



Elena Ivanca: „ Poate într-o zi arta va reuși să ne apropie de Dumnezeu și să ne salveze”

Actrița Elena Ivanca s-a născut în Botoșani, unde a și urcat pentru prima dată pe scenă. A creat roluri memorabile pe scenă și în filme, lucrând cu regizori renumiți. În 1999 a absolvit Facultatea de Teatru din Cluj-Napoca, secția Arta actorului. A urmat apoi un master la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică din Târgu-Mureș. În 2011 a obținut titlul de doctor cu lucrarea Gestul ca mediator și creator de sens. De la text la întruparea personajului, la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș. A jucat în numeroase producții cinematografice, dar și în proiecte de film online. Din anul 2000 este actriță a Teatrului Național din Cluj-Napoca.

Radu Rădescu și Elena Ivanca

„Doar mă bucur atunci când sunt implicată într-un proiect, nu stau să-l cercetez foarte mult. De această dată am să spun doar atât: voce, expresie corporală, muzică, totul într-o biserică. Nu cred că mai e nevoie de cuvinte. Iar publicul din această seară a fost cu adevărat un public care naște măreția momentului. Îi dă actorului glorie, iar el, la rândul lui, împrăștie în univers speranța că poate într-o zi, arta va reuși să ne apropie de Dumnezeu și să ne salveze”, a precizat actrița Elena Ivanca.



Radu Rădescu: ”Amor Mundi este plin de farmecul poeziei”

Radu Rădescu a început să facă percuție în anul 2003, fiind încurajat și susținut de Zoltán Majó, directorul artistic al ansamblului Flauto Dolce din Cluj-Napoca, alături de care a apărut ca invitat în numeroase concerte și cu care a participat la realizarea CD-ului aniversar Flauto Dolce – 20 de ani (2020). Este colaborator al ansamblurilor Sectio Aurea și Trio Vitruvius. Ca membru fondator al formațiilor Foley’Ala (București) și CelloFun (Cluj-Napoca) – ansambluri specializate în crearea și interpretarea live a muzicii originale pentru filme mute – a participat, începând din 2013, la peste 50 de cine-concerte, alături de colaboratoarea constantă a acestor formații, binecunoscutul critic de film Irina Margareta Nistor.

Radu Rădescu

„Trio Vitruvius este un proiect care s-a născut în 2017 , an în care s-au împlinit 500 de ani de la Reforma lui Martin Luther. Atunci, pentru un program dedicat reformei, s-a născut formula muzicală de Trio Vitruvius, cu mezzosoprană, violoncel și orgă. Pe parcurs ne-am adunat și cu artiști invitați printre care Elena Ivanca, actriță la Teatru Național din Cluj. A lucrat prima dată cu Trio Vitruvius anul trecut, iar anul acesta ne-am bucurat foarte tare să-l includem în formula noastră și pe regizorul Adrian Horobeț, care ne-a făcut nu doar aranjamentul scenic, ci și partea de ceea ce în germană se numește ”körperbilder”. Nu e coregrafie, nu este dans, nu este pantomimă, e ceva care cu greu poate fi exprimat în limba română, e acea construcție a unei imagini cu ajutorul corpului. Noi i-am spus expresie corporală, dar aceasta nu exprimă tot. ”Amor Mundi” este plin de farmecul poeziei. Vasile se înțelege foarte bine cu William pentru că sonetele sale le-a scris în memoria și în onoarea lui Shakespeare. Ele fac parte din volumul „Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare” pe care le-a gândit pe același format, pe aceiași structură ca și când Shakespeare ar fi scris în continuare, numerotând mai departe, aducând astfel un umil și modest omagiu Marelui Will, cum s-a și văzut în ultimul sonet din spectacol. Întreg programul a fost gândit în oglindă, un constrast între alb și negru, poezie și muzică, poezie și mișcare, combinații care au adus un omagiu iubirii”, a spus Radu Rădescu.



Adrian Horobeț: „ În primul rând e bucuria de a mă reîntâlni cu prietenii”

Actor și regizor, Adrian Horobeț s-a născut la București. A studiat actoria la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, unde, ulterior, a absolvit secția de regie. Încă de foarte tânăr, a început să facă pantomimă, activând timp de 16 ani în cadrul Companiei de Teatru Passe-Partout DP, cu care a evoluat în numeroase spectacole. Ca actor, a apărut în scurt-metraje (Poveste de iarnă, 1997, regia: Andreea Stroescu, Casa de piatră, 2006, regia: Paul Manolescu) și lung-metraje (Tinerețe fără tinerețe, 2007, regia: Francis Ford Coppola). A scris și a montat piesa Gara de Vest, pe scena Teatrului Clasic Ioan Slavici din Arad, un spectacol de teatru, pantomimă și step. Lucrează frecvent ca regizor de evenimente și de spoturi publicitare.

Adrian Horobeț

„Acest proiect e ca și o reîntoarcere acasă. Ok, eu vin din film, am făcut regie de film, dar am stat și 20 de ani în teatru într-o trupă non-verbală unde făceam și pantomimă, nu neapărat cea clasică. E ca și o întoarcere acasă acest tip de spectacol pentru că revi mereu la bază. În primul rând e bucuria de a mă reîntâlni cu prietenii, muzicieni și actori extraordinari. Fiecare vine cu ce are în suflet și cu ce are el special acolo. Exact ca și cămara bunicii din copilărie plină de bunătăți pe care le scoatem ca niște mici bijuterii și ne jucăm cu ele. E delicată această bucurie, mai ales când ești într-o biserică, trebuie să ai grijă deoarece aici lucrurile sunt mult mai fine. Cam asta înseamnă acest proiect, o reîntoarcere la lucrurile pe care le ți în tine și pe care le scoți la un moment dat. Este și o călătorie acest proiect, una foarte frumoasă și plină de iubire în care trebuie să-i atingi pe fiecare. E frumos, chiar dacă fiecare dintre noi avem al destin și nu știi ce se va întâmpla în viața fiecăruia, dar e o bucurie să te întorci acolo mereu. De fapt asta e în fiecare zi în noi, o reîntoarcere la ideea de iubire. La final, cum s-a văzut și în spectacol, el și ea își aduc aminte ce înseamnă tinerețe, de faptul că, până la urmă nu mai contează, suntem tineri la orice vârstă și plecăm undeva departe. Plecăm să ne regăsim. E și aceasta un fel de reîntoarcere, ca o joacă aș putea spune”, a spus Adrian Horobeț.

Trio Vitruvius alăuri de Adrian Horobeț, Elena Ivanca și Radu Rădescu

Alin ZAHARIE