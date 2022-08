Despăgubiri pentru zboruri anulate sau întârziate. Noutăți de pe piața operatorilor aerieni

Share



Cum cei mai multi fie sunteti deja in concediu fie urmeaza sa plecati, sunt sigur ca sunteti foarte atenti la avalansa de informatii primite pe toate caile privind zborurile in destinatia dorita. Intarzierile dar mai ales anularile de zboruri va pot ruina un concediu dar si spun unii ca va pot aduce niscaiva “euroi“ aspect “trambitat” mai ales de agenti specializati pe asemenea lucruri precum Airclaim.

Dar este bine sa stiti ca aferent regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European in functie de distanta si de timpul de intarziere (anulare) aveti dreptul la o despagubire de pana la 600 de euro din partea operatorului aerian la care aveati bilet pentru zborul de curse regulate. Deja parca si vad ca unii se si gandesc la “afacerea vietii “, au platit 75 de euro pe biletul de zbor in destinatia dorita si intrucat cursa a intarziat sau s-a anulat ei primesc 600 de euro. Din ce precizam mai inainte aveti dreptul sa solicitati operatorului aerian suma sau puteti sa dati curs colaborarii cu o entitate specilaizata in asemenea despagubiri contra a ¼ din valoarea de despagubire dar nu stiu ca pana in ziua de azi vreun operator aerian sa fi platit asa ceva desi cum spuneam legislatia este in voga din anul 2004.

Mai mult, daca intarzierea sau anularea este in cadrul unui zbor charter este bine sa va luati gandul de la despagubirea respectiva intrucat tour operatorul prin agentia de turism cu care ati facut contractul a avut grija sa insereze printre randuri exonerarea de la orice responsabilitate dar si la dreptul lor de a face modificari in operarea zborului. Mai apare si cate o situatie hilara ca pentru un zbor platit cu 180 de euro operatorul aerian sa ofere unui numar limitat de posesori de bilete sa renunte la zbor contra a 1.000 de euro sau chiar 10.000 de dolari, cum a fost cazul in SUA. Aspectul este izolat desi operatorii aerieni mai ales cei de tip “low cost” nu de putine ori vand mai multe bilete decat are capacitate avionul si atunci se intampla sa apara “oferta generoasa” de care va ziceam.

Au aparut recent acuzatii lansate de unii operatorii aerieni cum ca din vina pesonalului de aeroport s-a creat haos asupra zborurilor lor incercand mai ales operatorii aerieni de tip “low cost” sa arunce pisica in curtea guvernelor si a aeroporturilor pentru intarzieri sau anulari de zboruri.

Ca fapt divers, de curand operatorul aerian Lufthansa si-a anulat zborurile pe aeroporturile din Frankfurt si Munchen din cauza personalului lor ce lucreaza la sol pe aeroport care a facut o greva cerand salarii decente. Asa se face ca aproximativ 132.000 de pasageri ai acestei companii aeriene au avut de suferit.

Dar exista si situatii precum la Aeroportul Heathrow din Londra care a cerut operatorului aerian British Airways sa-si reduca activitatea pana la 100.000 de pasageri pe zi in operarea de moment pe aeroportul lor. Personalul aeroporturilor este aproape in proportie de 100% reangajat si desfasoara activitatea la capacitate si nu cred ca la aeroporturile din vest sunt situatii ca la noi (Bucuresti, Targu Mures) cand in functia de conducere au fost “parasutati “habarnisti doar pe criteriul politic de cea mai de joasa speta, care sa creeze haos in operare intrucat nu stiu cu ce se “manaca” aviatia.

Mult mai probabil personalul aeronautic (piloti si stewardese) al operatorului aerian au probleme in asigurarea operarilor stabilite de conducerile operatorilor aerieni. In perioada pandemiei o mare parte dintre acestia au fost la sol primind doar salariul de baza si acela ciuntit, dar nu au primit deloc partea mai banoasa din orele de zbor, iar acum sunt “faultati” de legislatia de specialitate care le limiteaza la 900 de ore de zbor activitatea intr-un an. Dar cum va spuneam aceste situatii sunt dublate de grevele tot mai frecvente ale personalului de zbor in cautarea unor salarii mai bune punand presiune pe umerii conducerilor operatorilor aerieni care cauta sa abata atentia de la problemele de fond si de la faptul ca ei au indemnizatii de trai de 300.000 de dolari pe an si ca, cash flowul companiei mai ales a celor de tip “low cost” este amenintat de incasarile tot mai putine datorate reducerilor masive la pretul biletelor de zbor cu care au cautat sa reatraga pasagerii la bord. Pe langa acestea mai sunt si cele 250.000 de locuri de munca din turismul italian si mai bine de 70.000 de locuri de munca din turismul francez neocupat in anul in curs cu personal de specialitate asa cum preciza WTTC – organizatia mondiala a turismului.

La noi lucrurile au fost trecute oarecum pe plan secundar prin ingeniozitatea de a fenta legislatia de catre patronii fara personal suficient in deservirea turistilor la capacitatile infrastructurilor lor dar nu la fel se poate remarca si in aviatie unde operatorul aerian BlueAir a fost amendat de catre ANPC cu 2.000.000 de euro.

Dar pana la urma nici nu ar trebui sa ne intereseze ce si cum din vina cui sunt intarzieri sau anulari de zboruri din moment ce s-a cumparat biletul de zbor la pretul stabilit de catre operatorul aerian si ca despagubirile din legislatia europeana sunt firesti sa fie cerute.

Vacanta placuta fara peripetii datorate zborurilor!

Ștefan Petru RUNCAN