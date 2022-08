Top 5 parfumuri de damă în 2022

Share



Parfumul este o parte esențială în look-ul oricărei domnișoare frumoase. Chiar și Coco Chanel spunea că o femeie care nu folosește parfum – nu are viitor. O aromă corect selectată poate reda aspectului tău mister, eleganță și farmec.

Fiecare sezon, aduce cu sine noi tendințe în parfumerie. De exemplu, în acest an, au devenit extrem de populare esențele care pot fi utilizate atât de femei, cât și de bărbați. Acest lucru se datorează faptului că din ce în ce mai multe fete preferă aromele tradiționale bărbătești, precum: rășina, pielea sau absintul, în timp ce bărbații acordă atenție esențelor de iasomie și iris. Pentru a te ajuta să găsești o aromă potrivită, am selectat top 5 cele mai bune parfumuri pentru femei în 2022, pe care, de asemenea, le poți găsi și în magazinul online Makeup.ro.

Dior – Poison Girl

Acest parfum a fost conceput pentru domnișoarele moderne și atrăgătoare, care iubesc libertatea. Parfumul floral răsună cu o notă dulce-amară de portocală delicioasă, însoțită de acordurile de boabe de tonka și trandafir de Grasse. Esența senzuală Poison Girl este recunoscută ca cel mai bun parfum pentru dame.

Burberry – My Burberry Blush

Această apă de parfum îți va completa perfect look-ul cu o aromă bogată de flori. Notele de vârf a compoziției, răsună cu acorduri de rodie și lămâie. În inima parfumului se combină petalele rafinate de trandafir, măr verde apetisant și mușcată miresmatică. Traseul esenței este finisat de notele de iasomie nobilă și glicine. Compoziția a fost recunoscută ca unul dintre cele mai atrăgătoare parfumuri damă.

Dolce & Gabbana – Dolce Rose

Compoziția rafinată se asociază cu feminitatea, sexualitatea și farmecul natural. Piramida olfactivă se dezvăluie cu o aromă răcorotoare de măr verde, coacăze roșii dulci și stropi de mandarine citrice. În inima esenței se răsună aroma dulce de piersici albi, magnolie vanilată și trandafir delicat. Nota finală se încheie cu un trio magnific de mosc seducător, lemn de santal cremos și lemn alb.

Givenchy – Live Irresistible Blossom Crush

Chiar și cel mai strălucitor look va fi incomplet fără o aromă rafinată a unui parfum de înaltă calitate, de aceea, fetele elegante preferă apa de toaletă franceză Live Irresistible Blossom Crush.

Țesută din note de cacao și melodii florale, compoziția de elită are un caracter seducător și senzual. Aroma răsună cu acorduri atractive de ciocolată, împletite cu nuanțe delicate de bujos și trandafir expresiv. Acordul final răsună cu revărsări tentante de mosc, ce fac parfumul de neuitat.

Giorgio Armani Emporio Armani In Love With You

Topul parfumurilor pentru femei îl închide aroma sclipitoare ca șampania, amețitoare ca vinul și delicioasă ca fructele de pădure. Notele de vârf a esenței răsună cu acorduri de cireșe, zmeură și coacaze negre, care nu vor putea fi ignorate de nici o fată. Notele de mijloc formează un nor miresmatic floral de iasomie și trandafir. Traseul aromatic se încheie cu notele de bază de patchouli. Parfumul este recunoscut datorită persistenței sale excepționale.