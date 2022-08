Comuna Coroisânmărtin, pe drumul cel bun

Share



Comuna Coroisânmărtin se află în zona râului Târnava Mică, la 28 de kilometri de municipiul Târnăveni și la 37 de kilometri de municipiul Târgu Mureș, are în componență satele Coroi, Coroisânmărtin (reședința), Odrihei și Șoimuș. Localitatea este administrată de Nicolae Comerzan, primar PNL aflat la al doilea mandat. Acesta a oferit, zilele trecute, un interviu cotidianului Zi de Zi, în care a împărtășit informații despre proiectele care vizează dezvoltarea comunei și despre problemele cu care se confruntă în calitate de primar.

Proiecte realizate sau în curs de realizare

„O lucrarea aproape finalizată din buget local, este Căminul de la Odrihei, care imediat se va preda, anul acesta a fost realizat. S-a făcut reabilitare și modernizare, fără extindere. S-au făcut băi interioare, inclusiv am făcut fântână pentru apă, deoarece nu era, fosă septică, acoperiș, absolut tot. În două-trei săptămâni constuctorul îmi va preda lucrarea. Anul acesta a mai fost realizat un parc de joacă la Coroisânmărtin, care și el într-o săptămână-două va fi predat ca lucrare terminată”, a specificat primarul.

Totodată, în agenda autorităților locale există și proiecte finanțate, care urmează a fi scoase spre licitație.

„Finanțate am școala de la Coroisânmărtin și școala de Odrihei, care deja vor intra în licitație. Se va face licitația într-o săptămână-două, posibil să înceapă lucrarea până în toamnă, ambele școli – reabilitare, extindere și modernizare, un proiect în valoare de 1.300.000 de euro, sunt cuprinse amândouă într-un proiect”, a mai punctat Nicolae Comerzan.

Conducerea Primăriei comunei Coroisânmărtin a înaintat de altfel două proiecte pe PNRR, care vizează reabilitarea și modernizarea clădirii Primăriei și a Căminului Cultural din Șoimuș.

Proiect ”Anghel Saligny”, în desfășurare

Principalul proiect vizat în anul 2022 pentru comuna Coroisânmărtin este realizarea infrastructurii de canalizare și apă menajeră.

„Am un singur proiect pe ”Anghel Saligny”, pentru introducerea de canalizare la nivel comunei, pe patru localități, un proiect cu o valoare de aproximativ 21.000.000 de lei, din care pe lista proiectelor aprobate am primit 14.000.000 de lei. Și am mai primit 2.000.600 de lei pentru stația de epurare de la Suplac că noi o să fim legați la aceasta. Acesta e proiectul pe ”Anghel Saligny”, pentru că nici nu avea rost să bag trei proiecte și acesta e prioritar în primul rând și valoarea e foarte mare. Și apa nu o putem introduce individual că suntem o comună mică, sub 1.500 de locuitori, iar să fi putut să faci un proiect pentru introducerea apei, trebuie să ai minim 5.000 de locuitori. Ultima discuție am avut-o cu domnul director de la Aquaserv, un alt domn director a fost invitat în ședința de Consiliu și în fața consilierilor a asigurat că undeva în 2024, cel mai târziu, vor începe lucrările de introducere a apei, după care am fost eu la domnul director general de la Aquaserv și dânsul zicea același lucru, sfârșitul anului 2023-2024 o să se înceapă lucrările de introducere a apei în comună”, a explicat primarul.

Vizitați de prefect

Primarul localității a comunicat și despre scopul recentei vizite a prefectului Mara Togănel în localitate și anume, construirea unui pod peste Târnava Mică, în localitatea Odrihei. „Fiind o zonă cu foarte multe utilaje agricole și se lucrează terenul agricol mai mult de 90%, peste podul acesta circulă foarte mult aceste utilaje agricole. Eu am zis că nu cred ca poate o combină de 4 metri să treacă pe 3,20”, a afirmat primarul comunei. Astfel, au urmat discuții cu reprezentanții Consiliului Județean, în urma cărora s-a decis oprirea lucrările pe perioada campaniei agricole, podul fiind pus la dispoziție în acest timp.

Viziune pentru viitor

„Din moment ce am asigurat cetățenilor și investitorilor apă, canal și toate condițiile, sper să apară și investitorii interesați să investească în comună. Au toată deschiderea din punctul meu de vedere, orice lucru sau orice teren aparținător al comunei se pune la dispoziție și aștept oricând investitori cu speranța că ne putem ridica. Indiferent cine va fi primar, dacă va munci așa cum eu am muncit până acuma și muncesc, în 10 ani ar trebuit comuna să fie cu toate necesitățile la zi, să asigure trai decent pentru populație”, a mai punctat, cu optimism, Nicolae Comerzan.

Ioana MĂRGINEAN