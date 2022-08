Eveniment aniversar cu surprize organizat de Azomureș

Share



Compania Azomureș împlinește 60 de ani de activitate. Cu această ocazie, duminică, 21 august, începând cu ora 14.00, în Cetatea Medievală din Târgu Mureș va avea loc un eveniment dedicat tuturor actualilor și foștilor angajați Azomureș, colaboratorilor și întregii comunități. Participarea este liberă, iar cei care vor fi prezenți se vor putea bucura de un program cu diverse activități și surprize, despre care purtătorul de cuvânt al Azomureș, Ovidiu Maior, a oferit mai multe detalii, cotidianului Zi de Zi.

Reporter:De unde ideea, inițiativa de a organiza un eveniment aniversar în cinstea a 60 de ani de activitate Azomureș?

Ovidiu Maior: Pregătim momentul aniversar de cel puțin doi ani. Planurile inițiale cuprindeau mai multe evenimente care să implice angajații, colaboratorii și comunitatea locală. Din păcate, situația actuală de pe piața energetică și problemele pe care le avem din această cauză ne-au determinat să refacem planul. Deși traversăm o perioadă foarte dificilă, am considerat că e important să marcăm momentul aniversar. 60 de ani este totuși un număr important în istoria unei companii. Dacă vom putea respecta planul, în luna octombrie am dori să organizăm un alt eveniment, împreună cu Teatrul Național, secția română de aici împlinește tot 60 de ani și am gândit un proiect comun.

Rep.: Ce va conține, concret, evenimentul din Cetatea Medievală?

O.M.: Am pregătit un eveniment în care angajații platformei să poată avea o interacțiune altfel decât la serviciu. Nu întâmplător am ales Cetatea din Târgu Mureș. Credem că suntem parte din viața orașului și chiar dacă au existat perioade mai tumultoase în relația cu o parte din comunitate, astăzi putem veni în fața tuturor să spunem că suntem o companie responsabilă față de orașul și oamenii de aici. Este un eveniment la care am invitat și familiile colegilor noștri, așa cum se poate alătura oricine altcineva din comunitate. Accesul este gratuit. Pentru angajații platformei am pus la dispoziție vouchere pentru consumație, produse alimentare în piațeta cetății. În interior, vor fi activități pentru copii, ateliere cu temă agricolă, baloane. Pe scena mare se va desfășura un spectacol pe durata a 6 ore, cu muzică pop și populară. I-am invitat să ni se alăture pe Gențiana Ganea, Ansamblul ”Mureșul”, Adda și Horia Brenciu. Ansamblul ”Șireagul” format din actuali și foști angajati Azomures va avea un moment special. Sperăm ca este un program pe gustul participanților.

Rep.: Au fost voci, pe rețelele de socializare, care au fost de părere că un asemenea eveniment nu ar fi oportun. Cu ce argumente le răspundeți acestor contestatari?

O.M.: Fiecare are dreptul la o opinie și respectăm acest lucru. Dar, am considerat că 60 de ani este o bornă importantă în viața companiei noastre și am ales să marcăm în acest mod momentul.

Rep.: Care este mesajul Azomureș pentru comunitatea mureșeană la împlinirea a 60 de ani de activitate?

O.M.: Au fost 60 de ani cu multe realizări profesionale, mii de oameni care au pus umărul la susținerea companiei. Pe o parte dintre ei ne bazăm în continuare să ducem lucrurile mai departe. Azomureș și industria fertilizanților are viitor. Există planuri ambițioase pentru anii care urmează, odată ce vom depăși actuala criză energetică. Începem practic să trăim împreună urmatorii ani ai Azomureș.

Rep.: Care este în prezent atmosfera din sânul echipei Azomureș?

O.M.: E clar că există o anumită îngrijorare, sunt oameni care se gândesc la ce se poate întampla la iarnă. Astăzi, toți angajații sunt la serviciu, chiar dacă nu producem îngrașăminte. În paralel se caută soluții pentru reluarea producției, sunt discuții cu autoritățile naționale, sunt prezentate soluții. Vom vedea ce se concretizează în perioada urmatoare. Avem tot sprijinul companiei mamă, Ameropa-Elveția.

Au consemnat Alex TOTH și Ioana MĂRGINEAN