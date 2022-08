INTERVIU. Călin Fărcaș, consilier local USR din Hodac, face proiecte pentru comunitate

Share



Călin Fărcaș este singurul consilier local al USR Mureș din comuna Hodac, aflat la primul mandat. Alesul local USR s-a implicat activ în administrarea comunei inițiind mai multe hotărâri de Consiliu Local destinate unei mai bune administrări locale. Mai multe informații despre activitatea sa în interviul de mai jos.

Reporter: Care este activitatea dumneavoastră în Consiliul Hodac în primii doi ani de mandat?

Călin Fărcaș: În cei aproape doi ani de când sunt consilier local am inițiat mai multe proiecte de Consiliu Local din care majoritatea au fost și aprobate. Cred că datoria unui ales local este de a iniția și a convinge colegii să voteze proiecte de hotărâre care să îmbunătățească viața locuitorilor comunității pe care îi reprezintă.

Rep.: Care sunt hotărârile aprobate și ce beneficii aduc cetățenilor comunei Hodac?

C.F.: Am început cu un proiect de hotărâre prin care s-a implementant un regulament de funcționare și organizare actualizat al Consiliului Local Hodac unde am prevăzut inclusiv transmiterea în regim live a tuturor ședințelor publice ale forului local. Pentru mine și USR, transparența activității instituțiilor publice este esențială și nu este negociabilă. Cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă în ședințele publice, și daca nu pot participa fizic să le poată urmări online. Am mai inițiat și proiectul de hotărâre pentru aprobarea demersurilor în vederea restricționarii și limitării vitezei de circulație pe drumurile publice de interes local ce aparțin proprietății publice a comunei Hodac și amplasării de mijloace rutiere de avertizare și semnalizare rutieră. Siguranța participanților la trafic, atât pietoni cât și conducători auto, este o prioritate, mai ales că au fost prea multe accidente, uneori cu rezultate tragice. Un alt proiect de hotărâre este cel privind aprobarea modalităților de utilizare a mijloacelor de transport și a utilajelor din proprietatea comunei Hodac. Prin această hotărâre am dorit să eficientizez activitatea acestui departament deosebit de important pentru activitatea noastră. Un alt proiect important, votat de Consiliul Local Hodac, este cel privind aprobarea scutirii la plata taxei speciale de salubrizare pentru anumite categorii de utilizatori casnici din comună. Pe zona de învățământ, am adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unor beneficii de asistență socială sub forma de tichete de sprijin în cuantum de 1.000 de lei pentru remedierea problemelor oculare la preșcolari și elevi din comuna Hodac pentru facilitarea accesului la educație. Pe zona de mediu am inițiat și aprobat un proiect de hotărâre privind achiziționare de pubele din plastic în vederea colectării selective a gunoaielor.

Rep.: Am văzut că v-ati implicat și pe zona angajarilor de funcționari publici și a bugetării participative.

C.F.: Unul dintre proiectele importante pentru modul în care se fac angajari corecte în administrația locală, este cel privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare între UAT Hodac și Agenția Națională a Funcționarilor Publici. ANFP a pus la dispoziția UAT Hodac, cu titlu gratuit, aplicația prin care se extrag subiectele de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice. În acest mod se evită orice suspiciuni cu privire la influențarea sau trucarea concursurilor. Prin proiectul privind aprobarea campaniei de bugetare participativă pentru identificarea de proiecte de interes local în comuna Hodac, am dorit să implic cetățenii comunei în luarea deciziilor la nivel comunal. Totul într-un cadru instituțional.

Rep.: Ce planuri de viitor aveți pentru comuna Hodac și cetățenii săi?

C.F.: Îmi doresc să continui activitatea astfel încât să dezvoltăm comuna, să facem proiecte benefice locuitorilor săi. Voi iniția în continuare proiecte de hotărâre, sper să am și susținerea colegilor mei indiferent de partidul din care fac parte.

(Interviu advertorial)