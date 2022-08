Adrian Movilă. Videograful care scrie povești în imagini

Share



Pe lângă un portofoliu de apreciat, seriozitatea este una dintre criteriile principale de care ține cont. L-am invitat pe Adrian Movilă să ne povestească în câteva cuvinte despre pasiunea vieții sale, videografia, dar și despre clienții cu care interacționează. Are 45 de ani, este născut în zodia săgetător, îi place muzica, sportul, fotografia și desele plimbări alături de câinele lui Blacky. Prezent din 2009 pe piața de wedding business, a fost contractat la peste 400 evenimente de familie, în special nunți. El a fondat Zooom Studio și Adi Movilă Videography. El a creat o lume deschisă și fascinantă a videografiei.

Adrian Movilă, la câți ani ai făcut prima fotografie și care e povestea ei?

Prima fotografie care pentru mine are o poveste a fost făcută în anul 2006, atunci când am sărit cu parașuta, pentru mine are o rezonanță emoțională.

Cum ai ajuns la videografie?

Fotografia, ca și videografia, este un produs viu care se schimbă, se schimbă din cauza faptului că e făcut de oameni și pentru că exprimă emoții. Așadar, discutăm despre un trend de fotografie și de videografie care te poate inspira. Am început din anul 2005, a fost o întâmplare că m-am apucat de video, timp de 2 ani de zile a fost ca o joacă, practic o făceam doar așa ca și pasiune de weekend după care am trecut la modul serios și din 2009 mi-am deschis studio video. Timp de 2 ani de zile am mers în paralel cu job-ul, iar în 2011 am devenit freelancer. De atunci fac doar de video.

Ce sfaturi ai pentru cuplurile care își unesc destinele anul acesta, în alegerea unui videograf? Oricât de bun ar fi un fotograf, acesta nu poate capta sunetul, atmosfera si emotiile unei nunti asa cum o face un videograf.

Sfatul meu este să-și aleagă videograful care să reprezinte stilul lor, pentru că orice profesionist care lucrează în acest domeniu are un stil, are un mod de a se exprima. Tu ca și mire sau mireasă, degeaba îi soliciți niște detalii pe care le-ai văzut undeva și ți-au plăcut, probabil se pot pune în aplicare, dar nu-l reprezintă pe videograf.

Să studieze portofolii, să verifice, să urmărească linia de lucru a celor care lucrează în acest domeniu, să se asigure că cel selectat le va surprinde în filmare emoția, bucuria și eleganța trăită în acele momente, să-și dea seama dacă îi reprezintă pe ei ca și entități, ca și oameni. Eu dacă discut la modul virtual un cuplu, le trimit mai multe videoclipuri sau chiar toată pagina mea de youtube. Dacă lor le place ceva de acolo, înseamnă că suntem pe aceeași frecvență. Foarte important, să nu fie prețul elementul de referință, pentru că discutăm despre un produs foto-video care rămâne teoretic pentru o viață.

Ce ar trebui să existe totdeauna într-un video reușit?

Depinde la ce ne referim, la ce tip de fotografie sau video, e vorba de un produs, o reclamă comercială, branding, eveniment de familie, dar indiferent despre ce discutăm, din punctul meu de vedere, ca și videograf, trebuie să existe o poveste. Orice produs video, indiferent că vorbim despre filmarea unei hale industriale, asta așa, ca să dau un exemplu extremist, acel produs trebuie să aibă un început, un cuprins și o încheiere. La fel și la un eveniment de familie, o nuntă sau poate un botez sau alt eveniment. Eu pe aceste trei elemente îmi construiesc produsul final.

Ce calități trebuie să aibă un videograf?

Odată plecăm de la partea de imagine, prima impresie contează foarte mult, modul în care este îmbrăcat trebuie să denote respect față de ceilalți, să inspire încredere, integrarea lui în peisaj este esențială. La fel de importantă e carisma, sincronizarea cu mirii, spre exemplu dacă vorbim de o nuntă, empatia cu ei, transmiterea de emoții, pentru că invitații evenimentului vor observa imediat gradul lui de implicare, dacă face munca din plăcere sau nu. Mirii nu sunt actori, sunt oameni obișnuiți, poate unii dintre ei sunt mai expresivi, alții nu. Iar de la cei care nu sunt, videograful este cel care trebuie să apese butoanele generatoare de emoții.

Ai făcut video și în alte țări?

În aproximativ 40 de țări, pentru că am început pe un vas de croazieră unde am lucrat 5 ani de zile. Făceam video exterior, mă refer aici în locații diferite, porturi, câte o prezentare scurtă, de 5 minute, spre exemplu, a portului din insula Tenerife.

Care e locul care te-a emoționat cel mai mult?

Anul trecut, în prima jumătate a lunii noiembrie am fost în Africa, cu un proiect video contractat de o terță entitate, pentru a evidenția misiunea unor voluntari români prezenți acolo, care fac lucruri extraordinare. Am fost în zonele foarte sărace ale Africii, în partea de sud a Ugandei și practic am văzut oameni care n-au nimic, din punct de vedere material, dar din punct de vedere spiritual au mai mult decât avem noi aici. E un mare paradox. În momentul în care ajungi acolo și ai înaintea ochilor imaginea asta, teoretic nu are cum să nu-ți schimbe scara de valori și modul în care privești viața. Și să te întrebi retoric, de fapt ce probleme am eu?! Noi nu avem nicio problemă, toate problemele noastre sunt sintetice, față de ceea ce există în mod real. Sunt foarte mulți bogați care nu au nimic, să știi..

Cu ce se jucau copiii de acolo?

Cu niște cauciucuri de bicicletă rupte, le împingeau cu niște bețe. Jucării nu aveau, își făceau ei singuri te-miri-ce din lemn, își făceau trotinete, păpuși din lemn. M-a mișcat să văd cât de creativi sunt în sensul ăsta.

Ai un motto preferat?

Da. Albert Einstein- Coincidența este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim.