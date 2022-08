Familia Ilarie. Tată și fiică în aceeași trupă rock

Share



Cu o activitate de trei decenii pe scena rockului mureșean, și nu numai, trupa Bronx transmite mai departe spiritul liber al muzicii “hard rock, glam & sleaze”, fiind mari admiratori ai trupelor de hair metal.Vocalistul și chitaristul formației, Ilarie Robert , Szasz Zoltan „Zsir” bass backing vocals și Zsozso baterie, sunt membrii trupei ‘Bronx Robbie’. În 1995 au apărut pe o compilaţie live cu piesele Love&Pain şi Restless, apărută sub egida Fix Music, iar în 1997 au realizat primul videoclip profesional, pentru piesa LIES. Să vedem ce ne dezvăluie Bronx Robbie.

Care e prima ta amintire, Ilarie Robert ?

Anul 1988 festivalul Ursulețul de aur Baia Mare, cu formația Casei de cultură a pionierilor.

Ce cântec te definește?

Father time, Richie Sambora.

Pe cine admiri cel mai mult şi de ce?

Richie Sambora este chitaristul și vocalistul meu preferat. Îl admir pentru melodicitate și spiritul de trupă….

Ce-ai fi făcut la fel de bine profesional dacă n-ai fi urmat actuala carieră?

Vânzări, ceea ce am și practicat aproximativ 20 de ani.

De câți ani rezistă trupa ta? Care a fost cel mai ambițios proiect al trupei de până acum?

Bronx Robbie a împlinit 30 ani. Un alt proiect de suflet, Lady&the Tramps a împlinit 5 ani, este o trupă în care cânt la chitară și backing vocals, fiica-mea Ilarie Vivienne la voce, Balla Nimród chitară bass și Novák Dávid baterie. Cei trei sunt foști elevi ai Rocksuli, o entitate de educație muzicală, specializată pe ramura rock.

Unde studiază fiica ta?

Vivienne este studentă în anul II la Pedagogie la Universitatea Babeș Bolyai din Cluj, iar eu încep anul III la UAT Târgu Mureș, Muzică. Îi plac mult drumețiile și să citească și muzica, evident.

Unde v-au ascultat mureșenii de curând?

Luna aceasta am cântat la BEERBLIOTECA FOTO, înainte de asta la Zilele Târgumureșene.

Ce planuri de viitor aveți?

Ne dorim cât mai multe concerte. Deocamdată avem două albume ROCK’N’ROLL MACHINE 2012 și WE ARE THE BRONX 2017, și sperăm la un al 3-lea album….