FOTO: La Hușuba-Valea Lunii, alături de stele pământești și cerești

Vineri seara. 12 august. O monodramă. Muzică live. Lună plină și stele căzătoare. A fost și mai frumos decât sună!

Onuca e un sat mic din comuna Fărăgău, județul Mureș, iar Hușuba-Valea Lunii e tot mic…dar e un univers. Un mic univers construit din profunzime și plin de povești cu suflet. Așadar, seara de vineri a adunat în acest univers, câțiva oameni dornici să se deconecteze de lume și să se conecteze cu stelele și cu ei înșiși.

„Am început în 2017. Atunci am cumpărat locul. Era un loc destul de părăsit, distrus, totul era în paragină. Am început să reconstruim, să refacem totul. Ideea a pornit de la taberele de vară, pe care le făceam în fiecare an și era foarte scump. Și am ajuns la concluzia că e mai ieftin să cumperi două case, decât să plătești cazarea în fiecare vară. Scopul a fost să se țină taberele aici. Apoi am descoperit că se mai poate face și altceva. Am văzut cerul înstelat, ani de zile am început să ne uităm la stele, la planete, la lună. Acesta e al doilea eveniment mai mare pe care-l organizăm. Am avut spectacole de teatru pentru copii și acum festivalul acesta. E artă pentru artă. Noi o oferim, e aici”, a specificat Pop Irimie Pompei, organizatorul evenimentului.

Deși uitat de lume, ai zice la prima impresie, într-un pustiu îndepărtat de zgomotul lumesc, Hușuba-Valea Lunii e de fapt un loc unde viața urlă.

La fel a urlat și Sorina, în monodrama pe care a expus-o în premieră în fața celor prezenți. A urlat, a zâmbit, a fost ea în toate stările posibile și imposibile. „Eu, Sorina” a fost debutul festivalului. O monodramă creată și pusă în scenă chiar de Sorina Melean, studentă la actorie în anul III, la Universitatea de Arte din Târgu Mureș, cu ajutorul și sprijinul lui Pop Irimie Pompei. Piesa de teatru a expus călătoria protagonistei, de la agonie la extaz. A fost de fapt o trezire a tuturor celor prezenți, o trezire a Sorinei, care a înotat în fericire, a zăcut în tristețe și a transmis totul atât de intens încât bucățele rupte din ea au ajuns la fiecare de acolo.

După zbuciumul de pe scenă și din sufletele celor care au vizionat, „Mind The Gap Experience” au adus muzica la eveniment, astfel încât atmosfera creată era desprinsă chiar de acolo, din poveste. Magia a continuat să danseze printre oameni pe parcursul întregii seri, iar stelele s-au arătat și ele, călătorind pe cer. Cu ajutorul unui telescop, doritorii puteau să fie mai aproape de Lună, de Marte, de Saturn, de orice voiau, pentru că la Hușuba, tainele cerului s-au expus tocmai pentru a fi văzute și îmbrățișate. Natura e la ea acasă, iar oamenii minunați care au pus totul la cale, tot la natură acasă… la ei acasă.

P.S.: Despre omul Sorina, despre personajul Sorina și despre sufletul care le întruchipează pe cele două, veți putea descoperi în curând într-un articol special.

Ioana MĂRGINEAN