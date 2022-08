Accident cu trei victime decedate, pe DN 7

Share



O familie din judeţul Alba, formată dintr-un copil de un an şi trei luni şi părinţii acestuia, în vârstă de 31, respectiv 34 de ani, a decedat luni dimineaţa, într-un accident produs pe DN7 Valea Oltului, după ce bărbatul aflat la volan a pătruns pe contrasens şi a intrat cu maşina într-un autotren, în zona numită Lazaret, la limita judeţelor Sibiu şi Vâlcea, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

„Din primele cercetări efectuate reiese că şoferul unui autoturism condus spre Vâlcea, din cauze care urmează a fi stabilite, a pătruns pe contrasens şi a intrat in coliziune frontală cu un ansamblu TIR condus spre Sibiu. Din păcate, impactul a dus la decesul celor trei ocupanţi ai turismului, conducător auto de 34 de ani, soţia acestuia, 31 de ani, şi fiul acestora, 1 an şi 3 luni, din judeţul Alba. Ansamblul TIR era condus de către un bărbat în vârstă de 45 de ani, din judeţul Dâmboviţa”, a explicat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.

Potrivit sursei citate, cercetările continuă în vederea stabilirii cauzei producerii accidentului.

ORA 09.40 Sibiu: Trafic blocat pe DN7 Valea Oltului, la limita cu judeţul Vâlcea, din cauza unui accident

Traficul rutier este blocat luni pe DN7 Valea Oltului la limita cu judeţul Vâlcea, din cauza unui accident rutier în care sunt rănite trei persoane încarcerate, au anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

„Accident rutier deosebit de grav pe Valea Oltului, DN 7, km. 240+100, la limita cu judeţul Vâlcea, trafic blocat total. Este vorba despre o coliziune frontală între un ansamblu TIR şi un autoturism”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter.

Din primele informaţii sunt implicate trei persoane încarcerate, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Alina Voina.

„Accident rutier autoturism cu TIR pe DN7, Lazaret, limita de judeţ Vâlcea. Din primele informaţii sunt implicate trei persoane, încarcerate. Forţe mobilizate: 2 autospeciale SMURD dintre care una cu medic, 1 autospecială descarcerare, 1 autospecială de stingere şi 1 echipaj SAJ. Intervenţia se află în dinamică”, a explicat reprezentanta ISU Sibiu.

