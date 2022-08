Dorina Farcaș, gazdă primitoare la Casa Ibănești

Share



Mereu gătită pentru primirea oaspeților, casa Ibănești de pe Platoul ”La Fâncel” s-a dovedit și în acest an o gazdă primitoare, lucru datorat oamenilor locului, păstrători de nădejde ai tradițiilor Văii Gurghiului. Printre aceștia se numără și Dorina Farcaș, coordonatorul Grupului Folcloric ”Ibășteana.”

„Casa în care primim oaspeții aici la Festivalul Văii Gurghiului are ceva aparte, ceva mai spre părinții noștri, nu neapărat spre bunici sau străbunici. Am încercat să combinăm utilul cu plăcutul, să arătăm oaspeților ce era pe timpul părinților noștri. În plus, avem o expoziție de costume populare, parte din ele sunt făcute de mâna mea, altele făcute de mama mea, de soacra mea, de bunica. Le-am moștenit și le păstrez cu mare drag. La intrare avem o expoziție de icoane pictate de copii din comuna Ibănești și din împrejurimi. Mentorul acestora este părintele de la Ibănești Pădure, Florin Franc. De asemenea, în interior avem o inedită expoziție de fotografii care surprind activitățile Căminului Cultural. Din interior nu lipsesc obiectele tradiționale, la loc de cinste fiind patul cu zestre. Pe timpuri, fata de măritat avea carul cu haine pregătit pentru măritiș, și în funcție de câte haine avea pe pat, atât era de bogată”, a declarat Dorina Farcaș.

Nunta reprezenta unul din cele mai importante evenimente din viața omului, este de părere Dorina Farcaș.

„Când eu eram tânără, nunta începea de vinerea, cu chemătorii care umblau pe la casele oamenilor și făceau invitații pentru nuntă. Umblau din poartă-n poartă, chemau oamenii la nuntă, iar dacă nu găseau pe cineva acasă, scriau pe poartă: vă așteptăm la ospăț la Ioan-ul lu’ nu știu cui cu Mărioara lu’ nu știu cui. Nunta era cu călăreți, nu lipsea carul cu zestre, chemători, dusul găinii, joc în fața bisericii, cu jocul miresei, practic cu toate obiceiurile de nuntă. Nunta era cel mai mare eveniment din viața unui om. Alături de naștere, nunta avea o mare semnificație în viața unui om”, a spus inimoasa gazdă a casei Ibănești.

Păstrarea obiceiurilor este poate cea mai importantă sarcină ce îi revine doamnei Dorina Farcaș, consolidată în cadrul grupului folcloric pe care îl coordonează. „Mă pot considera norocoasă în această privință. Am un grup folcloric cu care lucrez și ducem mai departe tradițiile, obiceiurile și portul popular. De asemenea, mai am oameni în comună care mă ajută să scot de la naftalină unele obiceiuri Grupul se numește ”Ibășteana”, format în anul 2005. Am încercat să aducem și tinerii în acest grup, și spre bucuria noastră am reușit acest lucru”, a precizat Dorina Farcaș.

Bucurie a fost și pentru tinerii soliști care au urcat pe scena festivalului, Rareș Pop, Iulia Todoran, Andreea Matei, Dorin Pintea, Gizella Ianko, reprezentanți de nădejde ai comunei Ibănești la Festivalul Văii Gurghiului.

Alin ZAHARIE