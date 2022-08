Oferă Primăria 2 ha consorțiului cu UMFST pentru 21 milioane euro?

Share



Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prin rectorul Leonard Azamfirei, s-a adresat, în data de 14 iulie 2022, conducerii Primăriei Municipiului Târgu Mureș și Consiliului Local Târgu Mureș cu scopul de a propune realizarea unui consorțiu integrat de învățământ dual.

În adresa respectivă, conducerea Primăriei Municipiului Târgu Mureș și Consiliul Local Târgu Mureș sunt informate că UMFST ”George Emil Palade” intenționează să depună un proiect a cărui valoare poate ajunge la suma de 21 de milioane de euro.

În același document, rectorul UMFST precizează că pentru a fi viabil, proiectul are nevoie de o suprafață de teren de 20.000 de metri pătrați și solicită primirea unui răspuns oficial până în data de 21 iulie 2022.

Leonard Azamfirei, argumente pentru un viitor consorțiu

Redăm, în rândurile de mai jos, adresa rectorului UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș către Consiliul Local Târgu Mureș și către primarul Soós Zoltán, cu precizarea că documentul a apărut în spațiul public în data de 19 iulie 2022, pe pagina de Facebook a consilierului local Claudiu Maior (Pro România):

Rezumativ, rectorul Leonard Azamfirei, care deține și funcția de senator PSD, a propus implementarea conceptului de ”consorțiu integrat pentru învățământ dual”, în vederea obținerii unei finanțări prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență. Viitorul consorțiu ar urma să aibă și un campus integrat pentru învățământ dual tehnic de nivel liceal și universitar, motiv pentru care rectorul UMFST ”George Emil Palade” a solicitat autorităților locale din ”Orașul Trandafirilor” să participe la viitorul consorțiu cu un teren de 20.000 de metri pătrați.

Totodată, în același document, rectorul UMFST ”George Emil Palade” a precizat că valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu regional de învățământ dual este de 21,1 milioane de euro și a solicitat un răspuns până cel târziu în data de 21 iulie 2022 ”pentru ca universitatea să se poată orienta spre alți posibili parteneri de consorțiu.”

”Lipsa unui răspuns până la această dată îl vom considera ca fiind un răspuns negativ”, și-a încheiat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei scrisoarea către autoritățile locale din Târgu Mureș, nu înainte de a expune, clar, intenția celei mai mari universități mureșene: construirea unui campus modern.

Marius Pașcan: ”Niciun răspuns oficial până acum”

În data de 17 august 2022, președintele PMP Mureș, Marius Pașcan, care are și calitatea de cadru didactic la UMFST ”George Emil Palade” a scris, pe pagina sa de Facebook, un text intitulat ”Municipiul Târgu-Mureș riscă să piardă 21 de milioane de euro din pricina unor iresponsabili”.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul respectiv:

”A trecut o lună de când, printr-o adresă oficială, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a solicitat Primăriei și Consiliului local municipal Târgu Mureș constituirea unui consorțiu, un parteneriat regional de învățământ dual pentru un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) însumând peste 21 de milioane de euro.

„Fiecare consorțiu – se arată în adresa UMFST către Primărie – va primi finanțare pentru a construi și operaționaliza campusuri integrate pentru învățământ dual tehnic de nivel liceal si universitar, care să asigure atât infrastructura necesară unei pregătiri profesionale eficiente si relevante pentru nevoile pieței muncii, cât si infrastructura socială necesară pentru creșterea atractivității învățământului profesional (spații de cazare, masă, activități sportive si alte activități recreative). Infrastructura acestor campusuri va îngloba o importantă componentă de digitalizare.”

Evident, universitățile mari și municipiile României se află într-o competiție în această privință. Rectorul UMFST Târgu Mureș, Leonard Azamfirei, precizează explicit în adresă: „dacă proiectul nu prezintă interes pentru mun. Târgu Mureș, avem rugămintea sa ne comunicați acest lucru cu maximă celeritate (până cel mai târziu in 21 iulie 2022), pentru ca universitatea sa se poată orienta spre alți posibili parteneri de consorțiu. Lipsa unui răspuns până la această dată îl vom considera ca fiind un răspuns negativ.”

PMP Mureș a solicitat pe cale oficială, încă din 20 iulie a.c., o întrunire de urgență a factorilor decizionali din Primărie și Consiliul local pentru dezbaterea acestui proiect. Niciun răspuns oficial până acum. Deși universitatea, învățământul și serviciile medicale reprezintă principalul brand al municipiului Târgu-Mureș, pe primarul Soós Zoltán și Consiliul local Târgu Mureș, dominat de UDMR, se pare că nu-i interesează posibilitatea accesării a 21 de milioane de euro. S-au blocat etnic într-o adresă a unui pretins absolvent al universității, semnată Kürti Jenő, care susține că „realizarea unui consorțiu nu poate fi acceptat de către cetățenii de etnie maghiară, decât cu condiția renunțării la discriminarea etnică din cadrul universității, prin înființarea unei facultăți cu predare în limba maghiară la fel precum noua facultate înființată cu predare în limba engleză.”

Ca profesor la această universitate, vă informez că nu există niciun fel de „discriminare etnică” la UMFST Târgu Mureș iar învățământul în limba maghiară se desfășoară fără probleme, ba chiar în condiții de „discriminare pozitivă” a studenților maghiari. Își poate permite municipiul Târgu Mureș să nu acceseze 21 de milioane de euro pentru pretextele și iresponsabilitatea unor neghiobi care conduc etnocentrist acest oraș?”

Soós Zoltán: ”S-a transmis un răspuns”

Cotidianul Zi de Zi a solicitat conducerii Primăriei Municipiului Târgu Mureș, în data de 17 august 2022, să facă precizările de rigoare în legătură cu acest subiect.

În data de 18 august 2022, Cancelaria Primarului Soós Zoltán a remis următorul răspuns: ”Legat de solicitarea dumneavoastră privind adresa transmisă de UMFST “George Emil Palade” nr. 5981/ 14 iulie 2022 către UAT Târgu Mureș, prin care se solicita o întâlnire cu factori de decizie locali pentru analizarea proiectului pe care Universitatea dorește să îl implementeze, dorim să vă informăm că s-a transmis un răspuns în data de 21 iulie 2022, în care s-a propus ca întâlnirea solicitată să aibă loc în data de 28 iulie 2022. La această întâlnire a participat domnul viceprimar Alexandru György”.

Alexandru György: ”M-am întâlnit cu domnul Azamfirei”

Contactat în data de 18 august 2022 pentru a face lumină în acest caz, viceprimarul Alexandru György, aflat în concediu de odihnă, a avut amabilitatea să răspundă solicitării cotidianului Zi de Zi în data de 19 august 2022.

”Chiar eu am răspuns (la adresa UMFST – n.a.) că ar fi bine să ne întâlnim ca să vedem exact despre ce e vorba, ca să înțeleg mai exact consorțiul pe care dorește să îl facă UMFST. M-am întâlnit cu domnul Azamfirei, într-adevăr, cred că în 28 iulie. La acea întâlnire în mod normal trebuia să participe și primarul, dar i-a intervenit ceva și nu a mai putut participa. La întâlnire, domnul rector a explicat ce au de gând să facă și a rămas să identificăm un teren unde am putea să îi ajutăm, numai că din păcate încă nu am identificat un loc bun pentru așa ceva. Mai grav de atât e că la nivel de municipiu Târgu Mureș nu toate terenurile sunt întăbulate pe Municipiu ca să poată intra într-un consorțiu de genul acesta, un teren unde să își facă un campus de vreo 20.000 de metri pătrați. Încă nu am apucat să vorbesc și cu primarul aplicat pe subiectul acesta, ulterior eu am plecat în concediu și încă sunt în concediu și după aceea a fost el plecat în concediu câteva zile. Eu zic că săptămâna viitoare clarificăm subiectul acesta, dacă avem undeva un teren”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, viceprimarul Alexandru György.



De acord cu propunerea, însă problema e terenul

Totodată, acesta a precizat că după logica administrativă propunerea făcută de conducerea UMFST ”George Emil Palade” va ajunge să fie dezbătută în Consiliul Local ”doar dacă se identifică un teren.”

”Procedural putem să zicem promova un proiect de hotărâre pentru acest consorțiu, ca să fim de acord cu el. Aportul Municipiului în consorțiu este că dă terenul. Dacă promovăm un proiect de hotărâre în acest moment, că suntem de acord să ne asociem cu UMFST pentru proiectul respectiv și nu avem terenul, îl facem degeaba. E clar, că până la urmă decizia o ia Consiliul Local. Eu chiar aș fi pro pentru așa ceva, mai ales că am înțeles că proiectul are o componentă importantă care vizează inovația și cercetarea. Eu sunt pentru, doar să se identifice acel teren”, a mai precizat viceprimarul Alexandru György.

Cotidianul Zi de Zi va monitoriza în continuare acest subiect deosebit de important pentru comunitatea târgumureșeană.

Alex TOTH