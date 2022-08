Ultimele zile de vară la Ștrandul Praid! Program și tarife

Share



Vara e pe sfârșite, dar se mai poate profita puțin de zilele însorite și de bălăceală! Acestea fiind spuse, o excursie în comuna Praid din județul Harghita sună promițător! La aproximativ o oră de mers cu mașina din Târgu Mureș, pe lângă celebra salină, care momentan nu poate fi vizitată din cauza unei infiltrații cu nămol, se găsește Ștrandul de la Praid. Acesta este cel mai mare ștrand cu apă sărată din România, întinzându-se pe o suprafață de 5.200 de metri pătrați, dintre care bazinele ocupă 2.000 de metri pătrați. Ștrandul le oferă turiștilor două bazine pentru copii, cu adâncime care crește treptat de la 60 de centimetri până la 1,20 metri. Piscina pentru adulți are o adâncime de 1,60 metri și este dotată cu un bar. Zona de plajă beneficiază de 300 de șezlonguri, care nu necesită o plată separat, iar în clădirea de pe plajă există un spațiu destinat terasei, barului și restaurantului.

Program și tarife

Ștrandul este deschis de luni până duminică între orele 10.00-20.00.

Prețul biletelor este următorul: bilet pentru adult întreg (între orele 10.00-20.00)- 50 lei, bilet pentru copil întreg (3-18 ani/elev/student)- 30 lei, bilet pentru adult redus (între orele 16.00-20.00)- 40 lei, bilet pentru copil redus- 20 lei. Pentru copiii sub 3 ani, intrarea este gratuită.

Efectele benefice ale apei sărate

„Efectele curative ale apei sărate din Praid sunt recomandate pentru următoarele cazuri şi afecţiuni (în urma analizelor făcute de dr. Fazakas Emese): afecţiuni degenerative ale articulaţiilor (malformaţii osoase, uzura articulaţiilor şoldurilor şi a genunchilor), boli reumatismale poliarticulare (îmbolnăvirea reumatică a ţesuturilor moi: a musculaturii, ligamentelor, fibrelor musculare, a tendoanelor), myo-arthropathii secundare, stadiul I. al hipertoniei arteriale esenţiale (stadiul neurogen), tensiunea arterială se stabilizează prin echilibrarea tonusului neuro-vegetativ, tulburări de circulaţie arterială şi venală periferică funcţională (de ex: sindromul Raynaud, cazuri de erythrocyanosis), soluţia salină are proprietăţi de dilatare asupra vaselor sanguine, îmbunătăţind astfel circulaţia ţesuturilor, împiedică formarea herpesului, scade percepţia durerii şi al mâncărimii, se reduce coloratura roşie a pielii, perioada de convaleşcenţă după accidente sau operaţii (lovituri, rupturi, contuzii, întinderi musculare), distonie neuro-vegetativă (saramura are efecte de liniştire, antistress, refacerea echilibrului sufletesc), afecţiuni de neuroze periferiale (paralizia infantilă contagioasă, sclerosis multiplex, lupus erythematosus, paralizia periferică parţială posttraumatică cu atrofiere musculară, îmbăierea membrului afectat în apă sărată îmbunătăţeşte circulaţia sanguină, duce la creşterea masei musculare, stimulează puterea musculaturii şi încetineşte sau previne atrofierea), dermatoze (psoriazis, forma cronică a eczemei-fără plagă deschisă, saramura opreşte hipercheratoza, ajută la refacerea cutanală, înmoaie zona hipercheratotică, înlesnind astfel acţiunea unguentelor specifice locale cu efecte antiinflamatoare), inflamaţii ale bazinului mic (după inflamaţii urologice, anexită, sau după operaţii, apa sărată are efecte benefice antiinflamatoare)”, se precizează în prezentarea ștrandului de pe site-ul oficial al Salinei Praid.

Ioana MĂRGINEAN