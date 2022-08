Gyorke Francisc, maestrul lutier reghinean cu drag de construcția de chitări

Share



Am poposit zilele trecute la „Sound Craft – Music & Art Festival”, eveniment organizat la Reghin în perioada 17-19 august de către Asociația Artiștilor Lutieri din România. În spațiul dedicat expoziției de instrumente din incinta Casei de Cultură ”Dr. Eugen Nicoară” am dat peste o singură chitară expusă între atâtea viori la care cânta de zor Gyorke Francisc. Paradoxal, pentru cei care nu-l cunosc, Marius cum îl știu reghinenii, este maestru lutier, chitara fiind un hobby mai degrabă. L-am deranjat cu câteva întrebări, fapt pentru care a făcut o mică pauză din cântat și a răspuns cu amabilitatea la câteva întrebări.

De unde această pasiune pentru instrumentele muzicale?

„De copil aveam această pasiune, din vremea în care eram la Casa Pionierilor, la Clubul de Navomodele. Acolo am reparat două chitări care avea gâtul rupt. M-am întrebat atunci: oare voi avea vreodată tangență cu construcția de instrumente muzicale? Ce e foarte interesant, după ce m-am lăsat de fotbal, o altă pasiunea de-a mea, m-am apucat efectiv de construcția de instrumente muzicale pe care o continui cu același drag și în prezent. Baza la tot ceea ce fac acuma de fapt este ceea ce am învățat la clubul de navomodele de la Casa Pionierilor din Reghin. Acolo am învățat lucruri tehnice legate de acumulatori, de cum să-ți folosești o sculă propice pentru ceea ce ai de făcut. Asta m-a ajutat enorm în construcția de instrumente muzicale”, a spus Gyorke Francisc.

Așa se face că Marius a început ușor să pătrundă în universul producerii instrumentelor muzicale, printre care se numără și chitara, o adevărată pasiune pentru maestrul lutier reghinean.

„Construind instrumente cu corzi și având pasiune pentru muzică, mi-am dat seama că, chitara este un instrument ușor de executat. Spun asta deoarece este un instrument foarte facil, îl iei foarte ușor cu tine, nu e deloc greu, plus că este ușor de învățat să cânți. La vioară e ceva mai greu, ea fiind de altfel regina instrumentor muzicale la care îți trebuie mii de ore de studiu pentru a ajunge la un nivel foarte ridicat. Chitara în schimb este un instrument mai ușor, mai accesibil pentru toată lumea și atunci am decis să construiesc și chitări. Este adevărat că și cânt la acest instrument, avem chiar și o formație în același timp. Sunt foarte mândru că sunt deocamdată singurul dintre lutierii mai mici din Reghin care produce chitări și asta îmi dă o satisfacție aparte”, a spus Gyorke Francisc.

Model mai mult decât special

Modelul expus în cadrul expoziției deschise în cadrul „SoundCraft – Music & Art Festival” este unul extrem de drag lui Marius.

„Este o copie după un Fender Telecaster, dar una interpretată, în sensul că are la bază o combinație între tehnica pentru instrumente cu corzi, vioară, violă, violoncel, și chitară. Inclusiv lăcuirea este făcută manual, nu cu pistolul, iar EF-urile sunt efectiv concepție proprie. Anumite detalii ca de exemplu fileu care se bagă pe marginea tuturor instrumentelor cu corzi pentru a da rezistență în timp ca și aspect, la această chitară am folosit același lucru dar cu o combinație inedită. Am pus fileu de vioară și violoncel împreună. E o chestie inedită pentru că m-am tot uitat pe site-uri unde se vând chitări și efectiv nu am găsit așa ceva. Sper să fie ceva inedit și să aibă priză. Construcția la acest instrument a durat cam o lună și o săptămână. În ce privește prețul, încă nu am făcut o evaluare exactă, cred că acesta se ridică undeva la la 1000 de euro, preț de plecare pentru dealer”, spune Marius.

Fără să luam din meritele chitarei, nu am putut să nu abordăm și instrumentele clasice, meșterite cu atâta pasiune de Marius.

„Aici lucrurie stau mult diferit, inclusiv în ce privește prețurile. Pentru a oferi pieței ce este necesar, trebuie să produci mai multe categorii de instrumente. În primul rând trebuie să ai categoria de instrumente de maistru, segment în care eu lucrez 100 % pe ele, precum și categoria de instrumente de atelier. Eu am ambele feluri. La cele de atelier, sunt 3 angajați cu care muncesc împreună și care efectiv mă ajută în producție să am o gamă diversificată și să pot să face instrumentele de atelier. Altfel, e imposibil să ții pasul cu piața. Este impetuos necesar să ai 2-3 angajați ca să poți să faci o producție de câteva instrumente lunar”, spue lutierul reghinean.

Ca orice lutier care se respectă, și Marius tinde spre cele două mari concursuri, cel de Cremona, ”Olimpiada concursurile de instrumente muzicale” și cel de la Mittenwald, Germania, unde va fi prezent în toamna acestui an.

„La Cremona, de câțiva ani buni România este bine reprezentată. Din păcate, anul ăsta nu pot să particip, dar sunt foarte mulți alți lutieri care vor participa la Cremona prin intermediul Asociației Artiștilor Lutieri din România (AALR). Este extrem de pozitiv faptul că suntem prezenți la astfel de evenimente importante deoarece ținem pasul cu cei care construiesc instrumente de sute de ani. Gândiți-vă că noi avem o vechime de doar 71 de ani, anul trecut sau împlinit 70 de ani de când se produc instrumentele în orașul Reghin, în România. Asta înseamnă că noi suntem ca niște juniori să zic așa. Ori cei care construiesc instrumente de aproape 400 de ani au alt statut în spate. Noi, participând lângă ei, fiind acolo la expoziții, la concursuri, putem demonstra că se produc niște instrumente de calitate foarte bună în Reghin. Putem spune că sunt lutieri la noi cu care ne putem compara chiar cu cei din Italia sau din Franța, care au niște statute vechi și care produc instrumente de calitate de sute de ani”, spune Gyorke Francisc.

Prezent cu două instrumente la Mittenwald

Dacă nu e să fie la Cremona, Marius va fi în schimb în Germania, la concursul de la Mittenwald.

„Voi participa anul acesta la Mittenwald cu un instrument la secțiunea violoncel și cu un instrument la secțiunea violă. La aceste mari concursuri, cel mai important este să participi. Vor mai fi alți lutieri din Reghin care vor fi prezenți la acest concurs. Prin participare, chiar dacă nu ajungi pe locuri fruntașe, faptul că primești niște punctaje bune contează foarte mult. Cei din Reghin mereu au avut parte de punctaje bune, au fost în partea de sus cum se zile a clasamentului, nicidecum cei de pe ultimele locuri. Aceste lucru face ca oamenii care văd aceste punctaje, aceste clasamente să-și pună întrebări și să conștientizeze faptul că totuși în această parte de lume, la Reghin, chiar se fac instrumente de calitate. Competiția de la Mittenwald se desfășoară o dată la patru ani, ceea ce înseamnă că în acești ani toți lutierii din lume se străduiesc să-și construiască instrumentele cât mai de înalt nivel pentru a putea participa. Ajungând acolo și văzând rezultatele, vă zic sincer că suntem la un nivel foarte bun. Noi am evoluat foarte mult în ultimii ani pentru că am ieșit în străinătate, am căutat informații, am intrat în contact cu lutierii care au un anumit nivel în Europa, lucru care a făcut ca noi, ca și lutieri să ne dezvoltăm într-un anumit fel”, a precizat Marius.

Loc 3 la Cremona

Modestia are părțile ei bune, nu și în ce privește rezultatele la vreun concurs de instrumente muzicale de cel mai înalt nivel, unde Marius a bifat câteva rezultate de excepție.

„Cea mai bună clasare a mea a fost în 2012 participând la secțiunea de Contrabas la Cremona, unde am obținut locul 3, medalia de bronz și un premiu de 1000 de euro. E ceva fantastic pentru mine, lucru care îmi dă o satisfacție enormă. De asemenea, la Reghin au fost două concursuri internaționale la care am participat, în 2012 am luat locul 2 la violă, și în 2014 când am luat locul întâi la violoncel, rezultate care mă fac să mă simt extrem de bine. Sunt lucruri din care avem de învățat, inclusiv prin participarea la competiții, expoziții, prin care ne dezvoltăm atât mental cât și tehnic în tot ceea ce înseamnă construcția de instrumente muzicale”, a spus Gyorke Francisc, maestru lutier din Reghin.

Alin ZAHARIE