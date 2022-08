INTERVIU: Flow.Strings, de la clasic, tango, jazz, până la muzica electronică

Share



M-am întâlnit deunăzi cu trei oameni pentru care muzica înseamnă familie, meserie, vis împlinit, fericire, muncă, curaj, tradiție, moștenire, rigurozitate, cultură, prietenie, viața în sine. Flow.Strings sau Roxana Pál-vioară, Iolanta Cochisă-vioară și Alexandru Cochisă-violă, acești muzicieni deosebiți au vorbit despre bucuria de a împlini un an de activități în cadrul trupei formate în luna august a anului trecut.

Familia Flow.Strings

Roxana a început relația cu muzica ascultând-o din familie, iar la șapte ani a decis să urmeze cursurile unei școli de muzică. Crescând într-o familie de muzicieni, drumul i-a fost pecetluit cu reușite, făcând în prezent parte din orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș.

„Tare demult am început studiul muzicii, de la 6-7 ani. De obicei se începe de la o vârstă foarte fragedă. Eu am în familie muzicieni și de aceea am urmat tradiția. Ambii frați care sunt mai mari, au terminat Conservatorul din Cluj, sunt instrumentiști și am avut parte de îndrumarea lor de mic copil. Dacă nu aș fi cântat la un instrument nu îmi imaginez ce altceva aș fi făcut. Probabil tot ceva în legătură cu muzica, poate teoria muzicii, sau alte arte, teatru sau balet”, a povestit Roxana cu zâmbetul plin de recunoștință

Iolanta și Alexandru Cochisă sunt stâlpii unei familii frumoase care în curând va fi mai numeroasă, fetița lor urmând să se nască în curând. Alexandru e târgumureșean talentat, născut și el într-o familie de muzicieni. Pe lângă faptul că este instrumentist, Alexandru este profesor la Liceul Vocațional de Artă din Târgu Mureș.

„Provin dintr-o familie muzicală. Tatăl meu cântă la saxofon. Bunicul meu a pornit tradiția muzicală în familia noastră, începând în jurul vârstei de 30 de ani să învețe saxofon la Școala Populară de Artă. Tatăl meu a continuat, apoi eu și frații mei. M-au dat părinții la școala de muzică, inițial trebuia să mă înscriu la cursuri de pian dar nu erau locuri libere și am început la vioară. Mereu am avut o dorință de a continua, aceasta crescând progresiv în timp. Îmi place ceea ce fac și nu aș face altceva”.

Alături îi stă soția sa, Iolanta, o basarabeancă cu chipul blând și încărcat de lumină. De asemenea, moștenitoare a unei familii de profesori și cântăreți din

Republica Moldova. Iolanta și-a găsit drumul spre împlinirea profesională făcând la rândul ei parte din orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș.

„Am început vioara de la șapte ani. Părinții mei sunt profesori și muzicieni. Mama mea este profesoară de canto iar tatăl meu cântă la acordeon. De mic copil am prins drag de muzică și de vioară. Am făcut studii la București, am și călătorit foarte mult datorită meseriei și îmi place mult ceea ce fac”.

Trupa Flow Strings are o dinamică interesantă, fiindcă aceștia sunt deschiși colaborărilor muzicale în diverse formule, și așa cum au mărturisit, îi încântă schimbul de experiență muzical.

„Ne ajutăm între noi, și soțul meu colaborează cu noi, și e foarte frumos să fim o familie nu doar o trupă. Am avut multe concerte pentru o trupă proaspăt înființată, chiar multe activități în diferite formule. Pe formula de cvartet cu percuție ne-am axat de la început, dar am cântat în mai multe formule de la duo, trio, cvartet, chiar și cvartet cu acordeon. Am făcut un proiect cu Zeno Apostolache, cu tangouri. Colaborăm și cu soliști vocali. În ultima perioadă am colaborat cu formația „Noi2” alcătuită din membrii: Teodora Bota-voce și Daniel Bota-chitară. Colaborarea cu ei a fost foarte frumoasă. La Republic Production Studio, am înregistrat o piesă pentru noua formație din Târgu Mureș numită Zëng, în care solista este Krisztina Koszorus (Koszika). Am colaborat împreună și am înregistrat partea de strings la piesa numită Telephone, a fost o plăcere pentru noi. Mulțumim foarte mult Republic Production pentru că ne-a oferit șansa de a ne înregistra muzica în studio. Ne-a ajutat mult Kovacs Norbert și îi mulțumim foarte mult pentru asta”, a adăugat Roxana.

”Includem muzica în viața noastră în fiecare zi”

Platon spunea că muzica însuflețește universul, dă aripi minții, zbor imaginației și viață tuturor. Când asculți un muzician vorbind despre viața lui atât de senin cum Roxana, Iolanta și Alexandru o fac, nu îți poți imagina că i-ar trece vreo supărare. Muzica poate fi terapeutică și te poate ridica pe cele mai înalte culmi, însă în spatele acestui scenariu fantastic există ore infinite de muncă asiduă și determinare. De asemenea, matematica are un cuvânt important de spus, fie că e vorba de citirea partiturilor muzicale fie de un stil de viață calculat și foarte bine organizat ce servește performanței.

„Avem o viață destul de activă, fiecare dintre noi având proiecte separat, pe lângă Filarmonică. Includem muzica în viața noastră în fiecare zi, fie că ascultăm, fie că o cântăm. Ne pregătim, nu e neapărat simplu. Necesită studiu, repetiții, o muncă eficientă și foarte bine calculată, plină de creativitate și imaginație”, au mai explicat artiștii.

Muzica e o revelaţie mai înaltă decât toată înţelepciunea şi filosofia la un loc (Beethoven)

Pentru a ajunge mai aproape de publicul mai tânăr și pentru a-l familiariza cu muzica lor, Flow.Strings lucrează împreună cu Miklósi László (Parsecproject) la un proiect ce îmbină sonorități de instrumente simfonice cu producții de muzică electronică. Aranjamentul pentru instrumentele cu coarde este realizat de Alexandru Cochisă, în premieră.

„Colaborarea noastră cu Miklósi László a început luna aceasta la Festivalul Szféra. Ne întâlnisem cu el acum două-trei luni pentru a începe proiectul, după care László ne-a trimis mai multe producții muzicale personale. Dintre acestea eu am ales câteva pentru proiect, începând apoi să scriu aranjamentele pentru instrumente cu coarde. Este prima dată când abordez un astfel de proiect muzical, și pot spune că e o experiență deosebită”, a mai explicat Alexandru.

Flow.Strings funcționează, așa cum cei trei muzicieni au subliniat, drept punte între muzica clasică și diverse genuri muzicale.

„Din păcate din ce în ce mai greu e să aduci lumea la concertele de muzică clasică. În Flow.Strings acordăm atenție acestui subiect. Încercăm să atragem publicul aducând idei noi, creând legături și colaborări între artiști care au și o altă viziune asupra muzicii. Muzica clasică este destinată tuturor oamenilor. Ea aduce o mulțime de beneficii, ajungând cu ușurință la inimile acestora. Muzica clasică conține o arie largă de emoții și stări, poate mai mult decât un alt gen de muzică. E foarte complexă, are multe culori. Noi ne dorim ca Târgu Mureș să înflorească din punct de vedere cultural și ne străduim ca prin activitatea noastră să contribuim la acest lucru”, au adăugat cei trei muzicieni.

Flow Strings deschide ușa artiștilor târgumureșeni, și nu numai, pentru colaborări muzicale care să îi provoace. Țelul lor este acela de a aduce muzica mai aproape de inimile oamenilor răspândind limbajul valorii absolute a frumosului. Pe Roxana Pal, Iolanta și Alexandru Cochisă îi veți putea asculta pe 25 august în cadrul Festivalului Vâltoarea Mureșeană și pe 16 septembrie într-un concert la Cetatea Medievală. De asemenea, puteți urmări canalul de youtube sau pe Facebook, https://www.facebook.com/Flow.strings.

Mălina MORARU