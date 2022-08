Investițiile, pe lista de priorități a primarului Teodor Vultur

Share



Proiectele de investiții la nivelul comunei Lunca nu sunt deloc puține, dovadă a interesului pentru creșterea nivelului de trai manifestat de conducerea Primăriei. Despre toate acestea ne-a vorbit Teodor Vultur, primarul comunei Lunca.

Reporter: Cum stați cu proiectele la nivelul comunei Lunca?

Teodor Vultur: Cu proiectele stăm bine, cu finanțările stăm mai rău. Pe Programul ”Anghel Saligny” am avut depuse patru proiecte. Primul a avut în vedere canalizarea în localitățile Frunzeni-Băița, proiect în valoare de 19.000.000 de lei din care ne-au fost alocați 14.000.000 de lei, bani insuficienți pentru a putea realiza întreg proiectul. O să regândim proiectul, să vedem ce reușim să facem cu banii primiți. Al doilea proiect se referă la reabilitarea drumului Frunzeni – Băița DC 160 care a fost reabilitat în 2004. Un alt proiect are în vedere drumul care face legătura între satul de reședință Lunca și satul Băița, în valoare de 8.000.000 de lei. Al patrulea proiect prevede un drum care leagă șoseaua DN 15 de satul Logig, proiect în valoare de 4.000.000 de lei, care ne-a fost acceptat la finanțare. Din patru proiecte depuse, pe lista care apare pentru județul Mureș am fost prinși cu două, cel cu canalizarea și cel cu drumul către Logic, valoarea totală fiind de 18.000.000 lei. Suma o consider bunicică, dar insuficientă pentru ce ne-am propus să facem.

Rep.: Cât vă dă peste cap faptul că au fost făcut niște calcule iar acum trebuie să le regândiți?

T.V.: E o situație destul de complicată din punct de vedere al primarului, respectiv a unității administrativ-teritoriale întrucât a fost mediatizat foarte mult acest Program ”Anghel Saligny”. Toată lumea s-a bucurat văzând sumele primite, știind că se pot realiza în procent de 100%. Acum, pentru noi este foarte greu să regândim proiectul cu canalizarea și să punem în practică că se poate realiza doar în proporție de 70-75%. Nu vă pot spune exact procentul, pentru că acum se fac din nou calcule și trebuie să decizi care sat va intra sau ce străzi vor rămâne în afara proiectului. E o situație mai grea din punctul de vedere al Primăriei, mă rog, al primarului.

Rep.: Cât de important e drumul care face obiectul celui de-al doilea proiect unde ați obținut o finanțare de 4 milioane de lei?

T.V.: Noi am regândit toată infrastructura în comună pentru a face legătura cât mai viabilă între satele comunei. De asta am și depus un proiect pentru Lunca – Băița, care ar fi scutit locuitorii din satul Băița cu vreo 10 kilometri. Am regândit-o, astfel ca fiecare sat să aibă legătură cu satul de reședință, să existe cât mai multe legături, astfel încât să sprijinim inclusiv partea agricolă. Este destul de important ca distanța până în Logig din Lunca să se poată face în câteva minute pe acest drum de 2 kilometri decât se ocolești tot satul și să faci 5 kilometri. Orice proiect, orice bănuț într-o comună, indiferent cât de bine sau mai puțin bine este situată din punct de vedere financiar, din punctul meu de vedere este binevenit.

Rep.: Ce alte investiții aveți?

T.V.: Din fonduri locale, la capitolul investiții lucrurile merg ceva mai greu. Se lucrează în prezent la câteva anexe bisericești, lucrări care sunt finanțate din bugetul local. Banii, în special din bugetul local, i-am cheltuit pentru implementarea de proiecte, studii de fezabilitate și alte documentații. Avem pregătite pe PNRR două proiecte care au ca și scop eficientizarea energetică, la Căminul Cultural din Logig și Școala Generală de la Sântu, proiecte pe componenta 10. Valoarea totală a investițiilor ar fi de 324.770 de euro: 164.770 de euro la căminul din Logig și 160.000 de euro la școala din Sântu. Aici am plătit deocamdată studiile și documentație cu bani din bugetul local. De asemenea, avem depus un proiect pentru construirea unui dispensar medical în satul de reședință, Lunca. Proiectul este depus pe Compania Națională de Investiții. Aici valoarea documentelor a fost una destul de ridicată. Noi sperăm să ne intre în finanțare și aceste proiecte.

Rep.: La ce se lucrează în prezent?

T.V.: În prezent se lucrează pe patru proiecte pe fonduri europene, două cămine culturale pe subMăsura 7.6, un proiect pentru dotarea de cămine culturale și un proiect pentru dotarea SVSU Lunca. La aceste proiecte am semnat contractele de finanțare, și în momentul de față se lucrează. Pe cămine suntem undeva la 70- 80% din proiect implementat. Din păcate, ne-am înpotmolit, lucru datorat ajustării prețurilor la materiale. În 2021 și în 2022 prețurile au luat-o razna și orice constructor nu își mai permite ca să-și continue lucrarea cu prețurile ofertate. Pe fondurile guvernamentale s-a făcut ceva ajustare de prețuri conform Ordonanței 15, dar pe fondurile europene, pe Ordonanța 64, lucrurile se mișcă destul de greu. Constructorul și-a luat măsuri de precauție, făcând mai multe acte adiționale, mai multe informări și notificări către beneficiar. Nu vă pot spune exact cum se va finaliza, dar într-un final să sperăm că vom reuși să finalizăm proiectele începute. În ce privește dotarea căminelor culturale, proiectul este deja este implementat, iar pentru proiectul care se desfășoară prin GAL Zona Luţ, Şar, Câmpie”, cel cu SVSU Lunca, suntem în faza de a semna contractul de finanțare.

A consemnat Alin ZAHARIE