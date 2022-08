Mureșeanca de la Palatul Cotroceni, vizită importantă la Kiev

Share



Consilierul prezidențial Luminița Odobescu a participat luni, 22 august, la Kiev, la invitația oficialităților din Ucraina, la reuniunea la nivel înalt intitulată „Inițiativa Kiev”, alături de Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei și de omologii din Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria.

”Am abordat subiecte legate de invazia Federației Ruse, inclusiv o evaluare strategică la șase luni de la declanșarea războiului, aspecte vizând integrarea europeană și euro-atlantică a Ucrainei, precum și sprijinul acordat statului vecin de comunitatea internațională în multiple domenii. În cadrul reuniunii, am reiterat sprijinul României pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială ale Ucrainei, în granițele recunoscute la nivel internațional, și am subliniat contribuția semnificativă a țării noastre în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, pe plan politic, umanitar, economic, inclusiv în diminuarea riscurilor legate de securitatea alimentară. Împreună cu omologii mei, am evidențiat sprijinul pentru Ucraina în cadrul Uniunii Europene și NATO, în special pentru promovarea aspirațiilor europene ale acestui stat și stimularea susținerii politice, care trebuie reflectată, totodată, și prin sprijin tehnic. De asemenea, am exprimat interesul României de a participa la reconstrucția Ucrainei”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Luminița Odobescu.

Originară din comuna mureșeană Deda, Luminița Odobescu este ambasador și diplomat de carieră. A fost Reprezentantul Permanent al României la Uniunea Europeană în perioada 2015-2021, a condus Reprezentanța Permanentă în timpul primei Președinții române a Consiliului Uniunii Europene (ianuarie – iunie 2019), iar din noiembrie 2021 deține funcția de consilier prezidențial pentru afaceri europene.

Alex TOTH