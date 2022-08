Sală nouă la Darina Dacia, cu meniuri de nunți la ofertă! Galerie foto și prețuri.

Share



Una dintre cele 4 săli de evenimente din Complexul Darina Dacia a fost reamenajată în totalitate și este pregătită pentru petreceri memorabile.

Sala Elegance poate găzdui evenimente cu o capacitate maximă de aproximativ 350 de locuri, într-un decor extrem de elegant. Sala are prevăzută și o zonă special amenajată pentru fotografii.

În momentul de față meniurile de nuntă la Sala Elegance au costuri promoționale: 180 lei/ persoană sau, 230 lei/persoană în regim all inclusiv.

Informații suplimentare și rezervări tel: 0757.570.767

Complexul Darina Dacia, de pe strada Brașovului nr. 2, din cartierul Tudor, are 4 săli de evenimente: Sala Elegance – 350 de persoane, Sala Granada – 250 de persoane , Sala Splend’OR – 200 de persoane și Sala Rustic – 180 persoane.