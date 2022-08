VIDEOINTERVIU cu Alexia Paula Friciu, revelație a muzicii mureșene

Share



Când taletul bate la ușa, trebuie primit și exteriorizat. La fel a fost și în cazul micuței domnișoare care la doar 13 ani își urmează visul, condusă de talent fiind. Alexia Paula Friciu a fost binecuvântată cu o voce frumoasă, pe care muncind și învățând în fiecare zi, și-o modelează pentru a ajunge cât mai sus. Până în prezent, aceasta a participat la diverse concursuri, reușind să aducă mândrie acasă. A obținut Locul I la „Constelația Talentelor” Chișinău, Grand Prix pe pop internațional la „Preparing Stars” Baia Mare, Premiul I, a câștigat trofeul festivalului „Vocea Blajului”, tot premiul I la „L’usignolo D’oro”, Italia și multe alte trofee și premii.

Pe lângă competiții, aceasta mai cântă și la festivaluri de sezon și este entuziasmată să participe în viitorul apropiat la o competiție foarte importantă pentru ea. Așadar, mai jos o puteți descoperi mai bine pe Alexia și puteți afla chiar de la ea despre pasiunea pentru muzică.

Reporter: Astăzi am plăcerea să stau de vorbă cu Alexia Paula Friciu, o domnișoară frumoasă și talentată din Reghin. Alexia a venit la noi în redacție să ne spună câte ceva despre ea și despre muzica ei. Alexia, bine ai venit la noi, pentru început te rog să te prezinți și să ne spui câte ceva despre tine.

Alexia Paula Friciu: Mulțumesc, mă numesc Alexia Paula Friciu, am 13 ani și vin din Reghin. Fac parte din Asociația Culturală „Flori de pe Mureș”, condusă de către profesorul Marian Someșan, de 3 ani. Mai sunt elevă și la clasa de chitară, mergând în anul III, la Școala de Muzică „Augustin Maior”.

Rep.: Spune-ne cum a început pasiunea și povestea ta cu muzica.

A.P.F.: La școală ne-a anunțat că va fi un concurs la Casă de Cultură, de muzică populară. Și atunci m-am înscris. Cred că am vrut mai mult din distracție și pentru bunici. M-am dus, iar cei de la Casa de Cultură mi-au spus că am voce și mi-au recomandat ore de canto.

Rep.: Cum e muzica pentru tine în momentul de față?

A.P.F.: Muzica pentru mine cred că este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Pe scenă, mai ales când cânt, mă simt mai bine ca acasă, mă simt în largul meu și mi-ar plăcea să dau emoțiile pe care le am și oamenilor care mă ascultă.

Rep.: Ce performanțe ai reușit să obții până acum?

A.P.F.: Am câștigat mai multe concursuri. Cred că cel mai important concurs pe care l-am câștigat a fost Vocea Blajului. Am mai câștigat Grand Prix-ul la concursuri și premii pe categoriile mele de vârstă

Rep.: Cum e pentru tine să participi la concursuri, la festivaluri? E obositor, ești entuziasmată, îți place?

A.P.F.: Îmi place! Uneori se mai adună și oboseala și mai am nevoie de puțină odihnă, dar îmi place. Îmi place foarte mult și e un sentiment mai aparte și se simte foarte bine.

Rep.: Cine te-a susținut și te susține cel mai mult în continuare?

A.P.F.: Cel mai mult m-au susținut părinții, m-au ajutat mereu, au venit după mine. Și domnul profesor, pentru că mereu, atunci când eu rămâneam fără încredere și spuneam că nu se poate, el venea la mine și îmi spunea „ba se poate” și se putea.

Rep.: Ce fel de genuri muzicale îți plac, ce fel de genuri muzicale te definesc?

A.P.F.: Îmi place foarte mult muzica pop și jazz, cânt mai mult muzică pop, doar am cântat și muzică jazz și cred că o să cânt în continuare.

Rep.: Care este artistul tău preferat și de ce?

A.P.F.: Național este Adda, pentru că are o voce mai aparte, îmi place mult, și internațional, cred că Faouzia. Îmi place vocea ei, e cumva mai groasă, e o voce aparte și frumoasă.

Rep.: Cum e cu școala? Cum te descurci să îmbini muzica cu școală?

A.P.F.: La început a fost puțin greu până m-am obișnuit și după am văzut că am de fapt timp pentru toate, doar că trebuie să mi le organizez. Și mă descurc destul de bine.

Rep.: Care sunt planurile pentru viitorul apropiat? Mai participi la ceva competiții, concursuri în vara aceasta?

A.P.F.: Da, voi participa săptămâna viitoare la un concurs la Felix, un concurs destul de important, poate printre cele mai importante pe care le-am avut. E un juriu și foarte important. Acolo voi concura cu cei mai buni copii din România pe categoria mea de vârstă.

Rep.: Și cu ce te-ai pregătit pentru acest concurs? Cu ce ai de gând să surprinzi juriul?

A.P.F.: Voi cânta melodia „It`s Oh So Quiet”, de la Bjork, am cântat la mai multe concursuri și am văzut că dă roade și o când destul de bine.

Rep.: Și săptămâna aceasta, spre finalul săptămânii o să fii și la un festival. Spune-ne și despre asta, ce o să cânți? Cum o să fie?

A.P.F.: La acest festival o să cânt „It`s Oh So Quiet” și „Something’s Got a Hold on Me” de la Christina Aguilera. Este la Suseni, „Festivalul Cepei” și nu prea am emoții. Am mai cântat la festivaluri și am văzut că nu am de ce să mă panichez, să am emoții, pentru că e bine toată lumea alături de mine.

Rep.: Cum te vezi în viitorul îndepărtat?

A.P.F.: În viitorul îndepărtat mi-ar plăcea să mă văd pe o scenă, cântând și dând emoții oamenilor din jurul meu, făcându-i mândri pe părinții mei și rudele mele.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN