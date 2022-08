FOTO: Cea mai importantă emisiune de folclor a TVR sărbătorită la Târgu Mureș

Distribuie

Palatul Culturii a găzduit un eveniment care va rămâne în memoria iubitorilor de folclor din Târgu Mureș. Emisiunea ”Tezaur folcloric”, una dintre cele apreciate producții ale Televiziunii Române și-a sărbătorit 40 de ani de existență, într-un spectacol de excepție. Ideea acestui regal folcloric a aparținut Asociației Culturale Mureșul Superior și a fost pusă în practică în parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul” și Centrului Cultural ”Augustin Bena” din Alba-Iulia.

”Ne-am propus ca în acest an, sub emblema proiectului cultural ”Identitate prin cultură – Din Zestrea Ardealului” să readucem în actualitate tradițiile folclorice generoase ale județului Mureș și nu numai… Proiectul își propune conservarea, valorificarea şi promovarea valorilor tradiționale autentice și a moștenirii culturale din această regiune a țării. Sunt bucuros că echipa care realizează binecunoscuta emisiune ”Tezaur folcloric” ni s-a alăturat și astfel am putut să arătăm spectatorilor și telespectatorilor o partea din zestrea noastră de suflet. Țin să mulțumesc și Ansamblului ”Mureșul”, în special dirijorului Zoli Bambo și coregrafului Florin Cerghedi, lui Alexandru Pal, directorul Centrului Cultural Augustin Bena, iar nu în ultimul rând întregii echipe ”Tezaur folcloric”, Roxanei Pletea-Păpușoi, producătorul emisiunii și Gheorghiței Nicolae”, ne-a declarat Ioan Cristian Țăran, președintele Asociației Mureșul Superior.

Diversitate culturală

Primarul Soos Zoltan a spus celor prezenți că toți cei care ne-am născut și am trăit aici, în acest spațiu multicultural și intercultural, multietnic și multiconfesional, împărtășim ceva aparte, unic.

”Transilvania a fost și este în continuare spațiul unde diversitatea este deplin acceptată. Fie că suntem maghiari, români, romi sau sași, armeni sau evrei, Ardealul ne-a acceptat pe toți. Aici ne avem casa și ni s-au născut copiii, aici ne întoarcem din călătoriile noastre, aici ne avem înmormântați strămoșii. Și astfel de evenimente au rolul să ne unească…”, a precizat primarul municipiului Târgu Mureș.

Spectacolul a fost, în opinia celor prezenți, unul de referință pentru că a reușit să adune pe scena din Târgu Mureș nume mari ale cântecului popular din toată țara și tineri interpreți care și-au confirmat valoarea. S-au aflat pe scenă și vor fi, în curând și în casele tespectatorilor Adriana și Mariana Anghel, Cornel Borza, Claudia Torop, Adrian Stanca, Roxana Reche, Alexandru Pal, Domnica Dologa, Sorin Filip, Mihaela și Ciprian Istrate, Ciprian Roman, Maria Butilă, Ioan Cristian Țăran, Livia Sorlea, Răzvan Năstăsescu, Ina Todoran, Ovidiu Furnea, Frații Chindriș, Anamaria Marti, Ionuț Petreacă, Livia Harpa, Dorina Oprea, Leontina Pop, Dorina Grad, Maria Sântean Faghiura, Maria Neag, Mihai Moldovan, Vasile Crișan, Grupul ,,Mureșenii” și Ansamblul folkloric ,,Rapsodia Călimanilor” din Toplița, acompaniați de orchestra Ansamblului Artistic Profesionist ,,Mureșul ” din Târgu Mureș, dirijată de maestrul Zoli Bambo. Memorabilul spectacol de la Palatul Culturii a fost prezentat de realizatoarea emisiunii ”Tezaur folcloric”, Gheorghița Nicolae, cea care a reușit să ducă mai departe emisiunea gândită în 1982 de Mărioara Murărescu. Emisiunea care și-a aniversat la Târgu Mureș cei 40 de ani de la debut are o poveste interesantă. Mărioara Murărescu a încercat încă din 1978 să propună această emisiune, dar nu a fost acceptată decât patru ani mai târziu. Absolventă de conservator și om de radio, Mărioara Murărescu a reușit să-și ducă proiectul mai departe și în cei mai grei ani ai Televiziunii Române. Emisiunea a rămas în grila de programe și după 1990 și este și astăzi un reper pentru TVR. La ”Tezaur folcloric” au debutat câteva dintre numele importante ale cântecului popular, de la Nicolae Furdui Iancu și Mariana Anghel până la Drăgan Muntean sau Petrică Mâțu-Stoian. Am vrut să aduc folclorul și zestrea noastră de tradiție în atenția contemporanilor, spunea, cu mulți ani în urmă, Mărioara Murărescu. Spectacolul aniversar de la Târgu Mureș a reușit să ducă mai departe acest gând…

Proiectul a fost cofinanțat de Primăria Municipiului Târgu Mureș și de Consiliul Județean Mureș.

Gabriela BELEAN