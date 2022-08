INTERVIU cu Diana Rădeanu, președintele Clubului Interact Târgu Mureș Maris

Share



Președintele Clubului Interact Târgu Mureș Maris, Diana Rădeanu, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi, în care a expus informații cu privire la obiectivele organizației, proiectele viitoare, echipa alături de care va conduce organizația.

,,În Interact am intrat acum 2 ani, respectiv în 2020, am simțit emoția apăsătoare de la interviu, am fost selectată ca și aspirant timp de 3 luni, iar după aceea am devenit membru”, a precizat Diana Rădeanu.

Diana Rădeanu este elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic ”Electromureș”, profilul turism și alimentație.

,,Mereu mi-a plăcut să lucrez cu persoanele și cel mai mult am observat acest lucru când am participat la balul bobocilor și am fost foarte bucuroasă că am primit titlul de Miss Boboc 2019. Am multe lucruri care îmi plac, îmi place să desenez, dar timpul nu mă prea ajută, îmi place să iau parte la orice experiență de neuitat, să ajut persoane, să comunic cu acestea, am practicat și sporturi dar în acest moment nu mai practic”, a mai precizat Diana Rădeanu.

Reporter: În calitate de președinte al Interact Târgu Mureș Maris, te rog să ne prezinți organizația. Care sunt obiectivele principale ?

Diana Rădeanu: Clubul Interact Târgu-Mureș Maris este o organizație non-guvernamentală, destinată adolescenților. Obiectivul nostru principal este de a aduce zâmbetul pe buzele oamenilor atât prin evenimente caritabile pentru cei care au mai puțin, cât si prin evenimente sociale pentru tinerii din orașul nostru. Un alt obiectiv care îi vizează pe membri noștri se rezumă la propria lor dezvoltare, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Rep.: Care este principala provocare, în calitate de președinte?

D.R.: Principala provocare pe care o am în calitatea de președinte este de a fi un mentor bun pentru membri clubului și un exemplu de urmat.

Rep.: Există anumite proiecte viitoare? Te rog să prezinți aceste proiecte.

D.R.: Avem câteva proiecte de viitor pe care ne tot gândim să le punem în practică, principalul proiect pe care vrem să îl desfășurăm pe acest mandat este ”The Green Project”, pe care din păcate din cauza pandemiei nu am putut să îl ducem la capăt, dar anul acesta cu siguranță vom reuși.

Rep.: Până în prezent, te-ai confruntat cu anumite impedimente?

D.R.: Momentan nu. Vom vedea pe parcursul mandatului ce se va întâmpla, dar sunt sigură că vom remedia orice situație împreună.

Rep.: Te rog să prezinți echipa alături de care vei conduce organizația în următorul an.

D.R.: Echipa alături de care voi conduce organizația este formată din Cotoi Septimiu pe postul de vice-președinte, Moldovan Paul care este secretarul clubului, Niculae Ștefan fiind agentul P.R, Stoica Raul pe postul de trezorier și Călugăr Călin care este membership director și Past President pe anul rotarian 2021-2022.

Rep.: Ce așteptări ai din partea membrilor echipei?

D.R.: Nu pot spune că am vreo așteptare anume de la ei. Ne cunoaștem de mult timp, ne înțelegem foarte bine și consider că totul o să meargă natural, de la sine.

Rep.: Te rog să transmiți un mesaj tinerilor care visează să devină lideri într-un anumit domeniu, la rândul lor.

D.R.: Să își urmeze visul și niciodată să nu abandoneze, deoarece eu anul trecut am candidat pe postul de președinte, dar din păcate nu am câștigat. Acest fapt m-a ambiționat mai tare, având mult mai multa încredere de sine, anul acesta am candidat din nou și am reușit să câștig această funcție de lider al clubului. Prin urmare sfatul meu este de a nu renunța la obiectivele lor.

