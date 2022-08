Soós Zoltán, despre propunerea de consorțiu UMFST – Primărie: ”Există multe aspecte de analizat”

Distribuie

Primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, și-a expus marți, 23 august, pe pagina sa de Facebook, punctul de vedere vis a vis de propunerea făcută recent de rectorul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade”, senatorul Leonard Azamfirei, privind înființarea unui consorțiu între principala universitate mureșeană și Municipiul Târgu Mureș.

”Am fost deschiși să cooperăm”

În textul scris pe rețeaua de socializare Facebook, primarul Soós Zoltán îi răspunde unui anume consilier local, pe care l-a acuzat că răspândește ”știri false incendiare”.

”Consilierul răspândește tot mai multe știri false incendiare. Încă o dată, sunt nevoit să resping acuzațiile inventate ale domnului consilier.

În loc să fabrice acuzații fără niciun fundament real, domnul consilier ar trebui să propună un loc potrivit pentru campusul Universității de Medicină și Farmacie. Însă, ca expert al zonelor urbane, probabil că știe foarte bine că Târgu Mureșul are o singură astfel de zonă continuă de două hectare, iar aceasta se află situată în zona serelor orașului din spatele combinatului chimic Azomureș, și nu lângă Spitalul Județean de Urgență.

În ceea ce privește știrea falsă, potrivit căreia Primăria nu a răspuns la solicitarea făcută, aș dori doar să precizez că am răspuns în termenul legal, iar Viceprimarul Municipiului s-a întâlnit cu Rectorul UMFST pe această temă. Am fost deschiși să cooperăm, am răspuns la adresa primită, am cerut o prelungire a termenului inițial de întâlnire pentru a ni se explica nevoile.

Pe de altă parte, în ceea ce privește Rectoratul Universității de Medicină și Farmacie, aceștia sunt, de asemenea, conștienți de faptul că o decizie privind astfel de solicitări complexe nu trebuie luată într-o lună și nici în mod arbitrar, deoarece există multe aspecte de analizat. De exemplu, fără implicarea și avizul Inspectoratului Școlar Județean Mureș nu este posibilă includerea unei noi instituții școlare în rețeaua de educație, și aș putea continua la nesfârșit să enumăr și alte aspecte.

Incitarea de acest tip are un singur scop: să atace doar.

A propune o soluție adecvată și care să servească scopului este ceea ce trebuie făcut, iar noi salutăm toate ideile care vizează construirea comunității din Târgu Mureș.

Mai ales dacă persoana în cauză este un reprezentant ales al comunității.”

Recent, rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, prof. univ. dr. Leonard Azafirei, s-a adresat Consiliului Local Târgu Mureș și conducerii Primăriei Municipiului Târgu Mureș pentru a propune înființarea unui consorțiu regional de învățământ dual. În cadrul consorțiului, Primăria Municipiului Târgu Mureș ar urma să contribuie cu un teren de 2,2 hectare, necesar în vederea atragerii unei finanțări în valoare de 21,1 milioane de euro, prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru construirea unui campus modern.

Alex TOTH