Mateco face angajări în Târgu Mureș

Distribuie

Candidatul Ideal

Îți plac vânzările și relaționarea cu clienții? Ești genul de persoană care nu se lasă până nu găsește o soluție care să i se potrivească clientului?

Îți este ușor să înțelegi cum funcționează echipamentele tehnice din domeniul construcțiilor și care este aplicabilitatea lor? Te atrag provocările și îți dorești să lucrezi într-o organizație cu sisteme de lucru moderne, care te încurajează să te dezvolți personal și profesional? Atunci… locul tău este la noi!

Punctul de lucru se află în incinta magazinului Leroy Merlin.

Se lucrează în ture: 2 zile lucrate, urmate de 2 zile libere

Descrierea jobului

Te asteptăm în echipa noastră, pentru a te ocupa de:

• consilierea clienților în alegerea echipamentului potrivit;

• negocierea unor termene și condiții avantajoase în conformitate cu politica companiei;

• realizarea targetului de vânzări alocat;

• ofertarea și întocmirea contractelor de închiriere;

• testarea si verificarea echipamentelor la predarea și primirea acestora;

Dacă dorești să te alături echipei noastre ești/ai:

• studii medii sau superioare;

• cunoștinte de limba engleză si abilități de operare calculator (avantaj);

• bune abilități de vânzare, prezentare și negociere;

• disponibilitate de lucru în ture.

Iți oferim:

• salariu motivant

• bonusuri pentru performanță individuală;

• beneficii adiționale în funcție de performanță (tichete de masa, tichete de vacanță, asigurare medicală privată);

• decontare transport;

• cursuri și traininguri de dezvoltare personală și profesională;

• infrastructură digitală modernă, mijloace de lucru și comunicare digitală standardizate la toate nivelurile (smartphone, laptop, office tools & apps etc.);

• Zi liberă platită de ziua ta de naștere;

Dacă dorești să parcurgi mai repede procesul de recrutare mă poti contacta pe Whatsapp sau la telefon: 0747.288.101. sau email: dorin.laurentiu@mateco.ro

Vrei sa faci un nou pas în carieră ?

Cu noi poți reuși – your better way up!

Descrierea companiei. Divizia SmartStore, parte a Mateco, pune la dispoziția clienților o gamă largă de echipamente de mică mecanizare, prin intermediul celor 16 centre de închiriere din România.

Prin aplicarea la acest post, poți deveni unul dintre consilierii noștri de vânzări din magazinele SmartStore.

La noi te poți dezvolta, câstigând pe măsura performanței tale în vânzări!

Iți place această perspectivă?

Iți place să relaționezi cu clienții?

Dacă da, aplică acum și te vom contacta imediat ce primim aplicația ta.