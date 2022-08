Acuzație gravă în CL Târgu Mureș: Strategia Smart City, un ”copy paste sub orice critică”!?!

Consilierii locali ai municipiului Târgu Mureș au aprobat joi, 25 august, într-o ședință ordinară de lucru, Strategia Smart City a Municipiului Târgu Mureș.

Potrivit Referatului de aprobare aferent proiectului de hotărâre, ”Strategia este realizată în cadrul proiectului ”Planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul Municipiului Târgu Mureș”, Cod SIPOCA/SMIS2014+: 824/136243”, iar ”documentul strategic vizează municipiul Târgu Mureș și zona metropolitană: Orașul Ungheni, Comunele: Acățari, Livezeni, Sânpaul, Corunca, Gheorghe Doja, Cristești, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Pănet, Ceaușu de Câmpie, Ernei, Crăciunești și Sântana de Mureș.”

Pápai (POL): ”În mare parte sunt copy-paste”

Singura luare de cuvânt consemnată înainte de vot a fost cea a consilierului local Pápai László Zsolt (POL), care a desființat pur și simplu documentul propus spre adoptare, despre care a afirmat, la pachet cu următoarele două proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi, că este un ”copy-paste”.

”Acest material și următoarele două, eu le înțeleg importanța lor din punctul de vedere al proiectelor europene, dar aș dori să semnalez că sunt sub orice critică. Acum, dacă le bifăm, așa, că avem nevoie de ele… din păcate în mare parte sunt copy-paste, strategia asta Smart City este cea mai slabă din cele trei, probabil pentru că celelalte două și alea făcute cu copy-paste cu transport local care include tramvai și altele… Ar fi frumos ca măcar următoarele să fie făcute într-un mod profesionist, cu care să ne putem să ne mândrim. Pentru că ăștia sunt niște bani aruncați pe geam… de fapt nu sunt aruncați banii pentru că avem nevoie de studii, dar eu am sperat că sub noua administrație o să avem ceva mult mai profesionist. Așa că îmi pare rău, dar eu nu pot să girez cu votul asemenea materiale”, a afirmat Pápai László Zsolt, care a votat cu ”abținere”.

Totodată, s-au mai abținut Sebastian Pui (PSD) și Kiss Zoltan (PMP), în timp ce Radu Pescar (PMP) a votat împotrivă.

Strategia Smart City a Municipiului Târgu Mureș votată de către Consiliul Local Târgu Mureș poate fi lecturată la următoarea adresă web:

https://www.tirgumures.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=590&Itemid=218&lang=ro

Alex TOTH