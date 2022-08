EXCLUSIV! Imagini și detalii din noul Centru Comercial „Univers All”

Distribuie

„Univers All” este un nou centru comercial din Târgu Mureș, deschis pe strada Gheorghe Doja, nr. 193 (în zona fostei fabrici de cărămidă), printr-o investiție locală privată. Aici aproape 100 de comercianți, majoritatea locali, vând o gamă variată de produse la prețuri bune.

Complexul, deschis în 15 august, a fost amenajat la standarde ridicate de confort și funcționabilitate, în ideea creării uni mediu optim, atât pentru comercianți, cât și pentru cumpărători.

Magazinele prezente în complex comercializează produse alimentare și nealimentare din cele mai diverse, inclusiv îmbrăcăminte pentru copii, flori, ornamente, accesorii pentru telefoane mobile, tutun, încălțăminte, perdele, dulciuri din Ucraina etc.

Accesul facil în complex, prin mai multe puncte, parcările generoase, iluminatul bun sau spațiile generoase oferite comercianților sunt doar câteva dintre argumentele care recomandă Centrul Univers All pentru un comerț civilizat.

„Am pus la dispoziție spații generoase. Complexul este realizat conform cerințelor moderne, dotat în așa fel încât clientul să se simtă în siguranță, iar comercianții să beneficieze de condiții optime de activitate.

În exterior avem parcări generoase, un magazin special cu produse electrice – Elbi și o terasă, fastfood-shaormerie. În interiorul centrului există și o casă de schimb valutar, două magazine cu fastfood, o curățătorie de haine și o mulțime de magazine cu produse variate, alimentare și nealimentare. În curând, lângă hala principală de activitate va fi deschis și un centru de vânzare legume-fructe.

Pentru acces în complex există 3 intrări destinate clienților. Ne-am axat foarte mult pe siguranța clienților, pentru un comerț confortabil, plăcut. Am dotat complexul cu mijloace de stingere a incendiilor, cu tot ce înseamnă echipamente moderne, supraveghere video 24/24, securitate 24/24.”, ne-au declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ștefan Hădărean și Adrian Stavilă, administratori ai Complexului Comercial „Univers All”.

Opinia comercianților

La rândul lor, comercianții care au magazine în complex s-au arătat foarte mulțumiți de condițile pe care investitorul le oferă în Univers All și consideră că atât ei, cât și clienții finali vor avea de câștigat prin deschiderea centrului comercial.

„Condițiile sunt foarte bune, avem absolut tot ce ne-am dorit. Toate sunt la superlativ. Suntem foarte mulțumiți. Ne place, e frumos, e bine. Vin și clienții, sunt și ei mulțumiți. Mulțumim administrației că ne-a creat aceste condiții”, a declarat Lucia Moldovan, reprezentantă al unui magazin de produse industriale.

„Sunt administrator al firmei Comimpex C.B., cu o vechime de aproximativ 25 de ani în comerț. Este un loc care corespunde celor mai înalte standarde, curat, cu oameni foarte buni, care sunt alături de noi. Sunt foarte fericită și mulțumită că am ajuns aici. Avem toate condițiile necesare și foarte mult contează și oamenii care ne-au oferit toate aceste condiții și cu care avem o relație foarte bună. Mulțumim din suflet administrației centrului comercial și cred că oamenii din oraș sunt mândrii că au unde să vină, într-un complex atât de frumos!”, a declarat Stela Cociș, administrator al firmei Comimpex C.B.

Programul de funcționare al centrului comercial Univers All este între orele 7.30-17.00, de luni până vineri, iar sâmbăta între orele 7.30-13.00.

Ioana MĂRGINEAN