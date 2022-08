Mureșeanul care a lăsat fotbalul de Liga 1 pentru agricultură bio, sau cum s-a născut brandul ”Legume Vesele”.

Distribuie

Adrian Viciu este un tânăr fotbalist mureșean care a abandonat fotbalul la vârsta de 26 de ani. În 2016 juca încă pentru ASA Târgu Mureș, în Liga 1, dar în timpul liber, alături de soția lui, Diana, cocheta cu agricultura. Un an mai târziu a părăsit terenul de fotbal, dar a pornit o aventură pe un alt teren…cel agricol.

Adrian își amintește cu nostalgie de acei primi pași făcuți pe un teren total necunoscut, în timp ce încă era fotbalist: ”A fost foarte greu. Practic nu cunoșteam absolut nimic despre cultivarea legumelor. Un fotbalist, încă în activitate, și o șefă de unitate comercială am decis să facem agricultură. Am început cu salată verde, creață, pentru restaurante, iar când ne-am dat seama că a noastră, deși frumușică, era refuzată pentru că se ofilea prea repede, am început să căutăm răspunsuri. Și le-am aflat”

Adrian și Diana și-au făcut debutul în agricultură, undeva în anul 2013, cu un solar de 230m2, în apropiere de mănăstirea Recea, fără să aibă asigurată o piață de desfacere.

Trei ani mai târziu s-a născut Ilinca, prima dintre fetițele lor, iar apoi Ariana a întregit familia. Cu două fetițe mici, soții Viciu au înțeles mai bine ce înseamnă alimentația sănătoasă. Astfel, sub denumirea Legume Vesele Mureș (LVM) au început să cultive legume bio. ”Lădița cu Legume Vesele” a fost conceptul pe baza căruia mureșenii puteau cumpăra, de la familia Viciu, roșii, castraveți, ceapă verde, vinete, gulii, pătrunjel, spanac, morcovi, ardei, salată, dovlecei etc, concentrate într-un ”pachet” plin de culoare și vitamine.

”Ținem minte și acum că în prima noastră săptămână de livrări la domiciliu am avut comenzi pentru două lădițe. Se pare însă că produsele livrate de noi au fost apreciate, așa că în scurt timp numărul de comenzi a crescut. Încet, încet, tot mai mulți mureșeni au început să ne cunoască și să comande produsele noastre. A fost greu, atât din cauza faptului că nu era cunoscuți, dar și pentru că nu știam de unde să procurăm gunoiul de grajd, care înlocuiește îngrășămintele chimice, aveam probleme cu vietățile aduse de acest gunoi de grajd etc. Am regăsit, în schimb, gustul legumelor din copilărie, din grădina bunicii, gustul legumelor românești de altă dată. Iar împreună cu noi l-au regăsit toți cei care au ales să comande legume de la ferma noastră, ” își amintește Adrian Viciu, despre primele experiențe în cultura bio.

Comenzi mai multe au însemnat însă mai multă muncă, iar aici responsabilitățile se împart, de la mic la mare, în întreaga familie, după cum povestește Adrian. ”Ziua de lucru începe în general la 6 dimineața, când mergem la ”Moșie”, cum îi place să se exprime ajutorului nostru numărul 1 și anume ”Momu” (așa l-au botezat, nepoatele lui 😊).

Dacă e de pregătită ceapa verde, Ana își ia zi liberă, Uțu și Neli nu lipsesc, pentru că știm cu toții cât e de lucru cu ceapa verde. Vara copilim roșiile, adică intrăm printre ele albi și ieșim verzi. Prima dată iese rachetuța Diana, pentru că ea face într-o oră ce facem noi în 3 și nici acum nu ne dăm seama cum.”

Apropo de roșii, probabil piesa de rezistență din aresenalul bio al ”Legumelor Vesele” sunt tomatele. Soiuri diverse, dulci și zemoase, de la început de iulie, până în toamnă, ajung la toți cei care vor să așeze pe o felie de pâine cu unt, ori lângă o bucată de telemea, o roșie delicioasă, crescută curat, fără chimicale.

În a doua parte a verii, când tufele de tomate sunt mai generoase cu roșiile coapte, lădițele cu legume vesele sunt pregătite cu materia primă pentru un bulion de nota 10, la care nu mai e nevoie de zahăr. ”Mulți dintre clienții noștri așteaptă luna august când avem atât de multe roșii încât putem livra și cantități mai mari, pentru bulion. Sunt foarte gustoase, așa că rezultatul este un bulion de calitate, plin de vitamine”, povestesc soții Viciu.

Deși apreciză produsele, puțini clienți știu cât de greu este să produci legume de calitate, sănătoase. E nevoie de un volum imens de muncă, pricepere, inspirație și chiar noroc uneori. ”Când lucrezi în acest domeniu rezultatele depind de foarte multe lucruri. Capriciile anotimpurilor, furtuna, căldura îți dau bătăi de cap. Iarna dăm zapada jos de pe solarii (apropo, am avut 3 solarii doborâte de furtună), până nu ne mai simțim mâinile, gunoiul folosit de post de îngrășământ îl ducem cu roaba în solar, o zi întreagă, când am putea arunca îngrășământ chimic în 5-10 minute. Mai apar mici peripeții cu iepuri care ne mânâncă varza, culegem gândacii de colorado cu mână, pentru că nu folosim insecticid, etc. Sunt multe probleme de care te lovești, dar nu ne plângem, pentru că uiți de toate când vezi cum crește ceea ce ai semănat și îngrijit cu atâta trudă. Sper doar să fim sănătoși să putem munci.”

Legumele bune sunt completate toamna și de alte bunătățuri pe care familia Viciu le oferă clienților. E vorba de murături, gemuri, zacuscă, vinete etc., evident preparate din legumele crescute la ferma de lângă Recea.

Iar dacă vreți să aflați mai multe despre produsele oferite de Legume Vesele, puteți răsfoi pagina de Facebookk https://www.facebook.com/legumevesele, sau la să sunați la numărul de telefon 0742147440. Urmăriți mai jos o galerie foto cu produse ale brandului ”Legume Vesele”

Florin Marcel Sandor