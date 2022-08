Noi ipoteze în cazul Dughina

Distribuie

Rusia a acuzat Ucraina că ar fi în spatele asasinării lângă Moscova a Dariei Dughina, fiica intelectualului ultranaţionalist rus Aleksandr Dughin, ale cărui idei se regăsesc în politica promovată în prezent de preşedintele rus Vladimir Putin. Este o ipoteză considerată de experţii occidentali în domeniul serviciilor secrete deopotrivă posibilă şi puţin probabilă.

Daria Dughina (29 de ani) a fost ucisă în explozia maşinii sale, sub care fusese amplasată o bombă.

Kievul a respins acuzaţiile ruşilor potrivit cărora o femeie de naţionalitate ucraineană a urmărit-o, iar apoi a eliminat-o pe Dughina, după care a fugit în Estonia.

În ipoteza că ar fi putut să o facă: ‘Am fi putut transfera 400 de grame de TNT în Rusia? Teoretic, da. Am fi putut fabrica o bombă? Da’, afirmă un înalt responsabil din serviciile secrete ucrainene, sub rezerva anonimatului.

Dar ‘la ce bun? Nimeni în Ucraina nu ştie cu adevărat cine este Dughin. Cine ar şti de fiica lui? Să o omori nu are sens’, susţine acesta.

De la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, Ucraina a avut timp să dezvolte reţele clandestine (de rezistenţă) pe teritoriul ţării vecine.

‘Cred că din martie există o structură ucraineană instalată în Rusia, o structură logistică şi (…) operaţională’, afirmă Gerald Arboit, expert în serviciile de informaţii la Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM).

Ipoteză puțin probabilă

Kievul beneficiază de asemenea de ‘consilieri americani şi britanici’. Dar, pentru un astfel de proiect, ‘erau necesare acţiuni de recunoaştere, de urmărire (a ţintei) şi de aducere pe teren a unei echipe care să înfăptuiască operaţiunea. O singură persoană nu putea să răspundă şi de recunoaştere şi de partea operaţională’, adaugă expertul citat, menţionând posibilitatea unui sprijin din partea unor grupări de opoziţie ruse.

De fapt, o astfel de operaţiune este mai ales complexă într-un context de război deschis. ‘Asasinarea Dariei Dughina a avut loc la Moscova, zonă în care serviciile ucrainene cu greu ar putea ajunge’, apreciază Colin Clarke, director de cercetare la Centrul Soufan, un think-tank din New York.

El consideră această ipoteză puţin probabilă, luând în considerare totuşi că ‘forţele speciale sau agenţi de informaţii ucraineni sunt probabil capabili de un astfel de atac’.

Contraproductiv pentru Zelenski

Experţii intervievaţi relevă că asasinarea fiicei unei personalităţi, care în mod cert se pronunţă în sprijinul preşedintelui Vladimir Putin, dar nu neapărat foarte influentă, serveşte cauzei liderului de la Kremlin. De fapt, poate provoca un puternic sentiment de respingere, care ar alimenta, dacă e nevoie, justificările pentru o mobilizare generală în Rusia.

‘Nu exclud ca Dughina să fi fost ucisă de ruşi pentru a dezvolta războiul în Ucraina într-un mod neconvenţional’, afirmă, sub rezerva anonimatului, un oficial din cadrul comunităţii de informaţii din Franţa.

Un asasinat ţintit, în special asupra unei tinere femei, ar fi pe deasupra contraproductiv pentru imaginea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care mizează pe capitalul său de simpatie pentru a obţine ajutor militar occidental de care are nevoie în faţa forţelor Moscovei.

‘Nu văd raţiunea unei astfel de operaţiuni pentru ucraineni, care este extrem de complicat de pus în practică. Şi nu-i văd pe americani şi britanici să-i lase să facă aşa ceva’, susţine Alexander Grinberg, analist la Institutul pentru Securitate şi Strategie din Ierusalim (JISS).

‘Totul seamănă cu o manipulare a FSB pentru a slăbi Kievul. Mai ales că Dughin nu are nicio influenţă reală la Kremlin’, adaugă el.

Posibilă operaţiune ‘desfăşurată de o altă entitate’

Colin Clarke confirmă că un asasinat simbolic efectuat de Kiev nu ar viza probabil acest tip de ţintă şi suspectează o operaţiune ‘desfăşurată de o altă entitate’, inclusiv din interiorul Rusiei.

În orice caz, acuzaţiile ruse sunt lipsite de substanţă, consideră Alexandre Papaemmanuel, profesor la Institutul de Studii Politice din Paris şi expert în serviciile de informaţii.

‘Poate să te surprindă o naraţiune livrată extrem de rapid de serviciile ruse. În general, în cazul unui asasinat politic, anchetele iau mult timp pentru a da rezultate’, constată el, observând o propagandă rusă şi prorusă foarte intensă pe acest subiect.

Nathan Sales, consilier la Soufan Group pentru informaţii, se abţine să discute în mod concret despre acest caz, dar recunoaşte că este ‘sceptic’ faţă de versiunea rusă. ‘Ştim că regimul lui Putin a asasinat în trecut cetăţeni ruşi în beneficiul agendelor sale politice interne şi externe perverse’, a declarat el.

Dincolo de faptul că Natalia Vovk, ucraineanca căreia FSB îi atribuie asasinarea Dariei Dughina provine din Mariupol – portul ucrainean de la Marea Azov aflat în prezent sub control rusesc după trei luni de asediu -, a reuşit să treacă cu bine de centrele de filtrare ruseşti făcând parte din regimentul Azov, conform versiunii ruse, acest asasinat a avut loc nu departe de reşedinţa preşedintelui Vladimir Putin din Novo-Ogariovo, remarcă Ivan Jdanov, unul din colaboratorii opozantului Aleksei Navalnîi, pe canalul Populiarnaia Politica de pe YouTube. Concluzia sa este că FSB s-a pus singur într-o lumină proastă, demonstrându-şi incapacitatea de vreme ce serviciile secrete ucrainene pot comite un atentat la numai câţiva kilometri de reşedinţa preşedintelui rus.

(www.agerpres.ro)