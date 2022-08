VIDEO-INTERVIU cu Carla-Teodora Tiut, viitoare elevă militară

Distribuie

Așa cum v-a obișnuit, echipa cotidianului Zi de Zi caută spre a evidenția excelența în învățământ. Vă prezentăm astfel tineri ai județului Mureș, care într-un fel sau altul, s-au remarcat prin rezultate deosebite, din dorința de a le promova munca, dedicarea și perseverența. Așadar, o să vă aducem în față interviuri cu viitorii elevi militari din județul nostru. O veți descoperi în cele ce urmează, pe tânăra Tiut Carla-Teodora, care a fost admis la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba-Iulia cu media 9,15.

Reporter: În cele ce urmează, o am lângă mine pe eleva Tiut Carla-Teodora, absolventă la Școala Gimnazială Nazna. Aceasta a îndrăznit destul de mult pentru o fată, zic eu și a fost admisă la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Te felicităm pentru asta, Carla și te rugăm să ne spui, pentru început câte ceva despre tine.

Carla-Teodora Tiut: Mă numesc Tiut Carla-Teodora, am absolvit la Școala Gimnazială din Nazna. În momentul de față am puține emoții deoarece se apropie începerea școalii.

Rep.: Cum a fost la Evaluarea Națională?

C.T.T.: A fost destul de ușor față de cea de la Liceul Militar, deoarece a avut un grad de dificultate mai scăzut. La Liceul Militar s-a pus mai mult accent pe ce știi.

Rep.: Cum a fost pregătirea pentru Colegiul Militar, ce dificultăți ai întâmpinat?

C.T.T.: Pentru mine dificultățile au fost mai mult la sport, deoarece am dat probele de la egal la egal cu băieții, mai ales la rezistență, dar au trecut, a fost bine.

Rep.: Și partea teoretică?

C.T.T.: Acolo a fost mai mult mai ușor. N-am întâmpinat dificultăți.

Rep.: Ce te-a determinat cel mai mult să alegi acest drum al Colegiului Militar?

C.T.T.: În 2017 am participat la o reprezentație la Luna și atunci am simțit pur și simplu că acesta e drumul pe care vreau să-l urmez. Pur și simplu am vrut să-mi demonstrez că pot.

Rep.: Ce materii îți plac cel mai mult?

C.T.T.: Păi, în general matematica și sportul.

Rep.: Cine te-a sprijinit cel mai mult?

C.T.T.: Cel mai mult m-a sprijinit familia și profesorii.

Rep.: Dacă ar fi să le transmiți colegilor tăi mai mici sau colegilor tăi care doresc în viitor să încerce să fie admiși la acest Colegiu, ce le-ai transmite?

C.T.T.: Să se decidă și să nu renunțe dacă vor să urmeze drumul ăsta, chiar dacă întâmpină dificultăți.

Rep.: Care sunt hobby-urile tale? Ce-ți place să faci în timpul tău liber?

C.T.T.: Îmi place să fac sport, să desenez și să descopăr lucruri noi.

Rep.: Cum te vezi peste 10 ani, să zicem?

C.T.T.: Cu studiile făcute și cam atât. Nu știu, nu m-am gândit încă ce vreau să fac mai departe. Am timp 4 ani, probabil Academia… Nu știu încă exact.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN