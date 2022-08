Mara Togănel, prefect: ”Pregătim condiții cât mai bune pentru cei peste 87.000 de elevi care vor începe școala”

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a solicitat la mijlocul lunii august controale mixte în toate școlile din județul Mureș, având în vedere începerea anului școlar 2022-2023. Stadiul pregătirii școlilor a fost prezentat astăzi, 30 august, în cadrul unei videoconferințe conduse de premierul României, Nicolae Ciucă, împreună cu ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, ministrul afacerilor interne, Lucian Bode și alături de reprezentanții prefecturilor din țară.

“Ne preocupă începerea anului școlar în județul Mureș și pregătim condiții cât mai bune pentru cei peste 87.000 de elevi care vor începe cursurile de săptămâna viitoare. După ce la mijlocul lunii august am solicitat controale mixte în toate școlile din județ prin Ordin de Prefect, astăzi am discutat despre ultimele aspecte care necesită rezolvare în cadrul unei videoconferințe conduse de premierul României, domnul Nicolae Ciucă, alături de miniștrii Afacerilor Interne și Educației. Am solicitat instituțiilor responsabile să se preocupe, în egală măsură, de asigurarea măsurilor igienico-sanitare, dar și a siguranței copiilor în școli. Efectivele MAI vor fi în teren la startul anului școlar, iar pe parcursul anului se vor afla în preajma unităților de învățământ. Și anul acesta voi face din campania antidrog în școlile din județ o prioritate. Este vital să le explicăm copiilor riscurile consumului de droguri înainte de a fi puși în fața unor tentații sau amenințări pentru sănătatea lor. Sunt convinsă că toate cadrele didactice din județul Mureș au pregătit un parcurs eficient și atractiv al programului de învățământ, iar pe această cale le mulțumesc și le transmit faptul că eforturile lor sunt respectate și apreciate”, a declarat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.