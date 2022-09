Detalii despre începerea noului an școlar în județul Mureș

Distribuie

Cu prilejul începerii noului an școlar, Instituția Prefectului – Județul Mureș a organizat joi, 1 septembrie, o conferință de presă la care au participat prefectul județului Mureș- Mara Togănel, adjunctul șefului Inspectoratului de Poliție Județean Mureș – comisar șef Cătălin Rădulescu, prim adjunctul inspectorului șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș – colonel Cristian Buhăianu, inspector școlar general adjunct – Niță Fănică și directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică – dr. Iuliu Moldovan.

Anul școlar 2022-2023 așteaptă în băncile unităților școlare din județul Mureș un număr de 87.111 de elevi. Dintre aceștia, 718 sunt antepreșcolari, 16.515 sunt preșcolari, 27.240 sunt încadrați în învățământul primar, 21.931 în ciclul gimnazial și 15.270 sunt liceeni. Lor li se adaugă 2.690 de tineri din învățământul profesional și 2.747 din învățământul postliceal. Transportul acestora se va fi asigurat de 116 microbuze școlare.

„Noul an școlar va începe în condiții bune pe raza județului Mureș, altfel spus, toate cele 613 unități școlare din județul Mureș își vor deschide porțile pentru elevii mureșeni, luni, 5 septembrie. Toate unitățile de învățământ din județul Mureș au asigurată încălzirea pentru sezonul rece și toate școlile au transportul cu microbuze școlare asigurat. Astfel că nu vom întâmpina dificultăți la acest capitol. În ceea ce privește autorizațiile, am făcut progrese față de anul trecut, astfel că avem nouă unități școlare fără autorizație DSP Mureș, față de 17 unități în anul 2021. În același timp, 124 de clădiri ale unităților de învățământ sunt autorizate ISU, 17 nu au în prezent autorizarea pompierilor, iar 507 unități nu fac obiectul autorizării. Trebuie să mai precizez faptul că 23 de unități de învățământ vor începe cursurile fiind relocate în alte clădiri, având în vedere unele lucrări sau proiecte de reabilitare aflate în derulare. Poliția, Jandarmeria, Poliția Locală și ISU vor asigura efectivele zilnice pentru menținerea unui climat de ordine publică, siguranță și situații de urgență. La fel ca și în anii trecuți, prioritatea zero a acțiunilor noastre a fost începerea în siguranță a noului an școlar, fie că vorbim de siguranța sanitară sau de siguranța fizică a copiilor și tinerilor”, a declarat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

An școlar în format nou

Niță Fănică, inspectorul școalar general adjunct, a punctat faptul că Inspectoratul Școlar Județean Mureș s-a implicat în așa fel încât toate unitățile de învățământ mureșene să aibă asigurat personalul de conducere, personalul didactic, cât și personalul auxiliar, atât în urma concursurilor care au avut loc, cat și a numirii prin detașare.

„Structura s-a modificat, vor fi cinci intervale alocate cursurilor, alternativ cu cinci intervale destinate vacanțelor școlare, în total anul școlar are 36 de săptămâni, cu unele excepții, în sensul că clasa a VIII-a termină cu o săptămână mai devreme, clasa a XII-a cu două săptămâni mai devreme, plus o săptămână suplimentară pentru îndeplinirea practicii de specialitate destinată liceelor tehnologice”, a adăugat inspectorul școlar general adjunct.

Ioana MĂRGINEAN