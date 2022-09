Tensiuni la o școală din Târgu Mureș! Învățătoare contestată de părinții unei clase!

Distribuie

Prof. Niță Fănică, inspector școlar general adjunct al județului Mureș, a confirmat joi, 1 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presă organizată la sediul Instituției Prefectului – Județul Mureș, existența unor tensiuni între un grup de părinți și o învățătoare de la Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș.

”Da, în această dimineață a avut loc o ședință la nivelul Inspectoratului Școlar și s-a desemnat o echipă de inspectori care se deplasează chiar astăzi la Școala Gimnazială ”Dacia” pentru a analiza aspectele procedurale în ceea ce privește împărțirea copiilor pe formațiuni de studiu care au fost înscriși în clasa pregătitoare, respectiv oportunitatea ca unul dintre cadrele didactice să preia o asemenea clasă pregătitoare. Deci o echipă de inspecție se află astăzi la Școala Gimnazială ”Dacia” cu scopul de a soluționa situația sesizată de părinți”, a afirmat prof. Niță Fănică.

Potrivit informațiilor furnizate redacției Zi de Zi de către câțiva părinți din grup, motivul nemulțumirii îl constituie o învățătoare de la o clasă pregătitoare, contestată din cauza unui caz apărut recent în presă, în care părinții unui elev cu autism au acuzat că fiul lor a fost umilit de către respectiva învățătoare.

Din această cauză, părinții doresc fie transferul copiilor la altă școală, fie mutarea lor într-o altă clasă, la altă învățătoare.

”Când am aflat cine va fi învățătoarea copilului meu am știut imediat că vreau să îl mut din clasă. Au apărut în presă detalii despre un caz care nu-i face cinste. La fel ca și mine, și ceilalți părinți din clasă nu mai doresc să-și lase copii la acea învățătoare. În niciun caz”, a afirmat, sub protecția anonimatului, unui dintre părinți.

Vom reveni.

Alex TOTH