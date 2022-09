FOTO: Restaurant din Târgu Mureș, de vânzare pe olx pentru 150.000 de euro

Distribuie

Doritorii unei afaceri ”la cheie” au o astfel de oportunitate, prezentată pe pagina web www.olx.ro: un restaurant de pe strada Gheorghe Doja din Târgu Mureș, scos la vânzare pentru suma de 150.000 de euro (negociabil).

Redăm, în rândurile de mai jos, anunțul:

”Va oferim spre vanzare o afacere la cheie a unui restaurant, utilat si mobilat in totalitate, care este localizat intr-o zona comerciala a orasului, pe strada Gheorghe Doja (Kaufland, KFC).

Acesta are o suprafata utila de 350 mp + 60 mp terasa acoperita cu pergola retractabila.

Restaurantul are toate autorizatiile necesare pentru a putea functiona, iar un alt beneficiu ar fi faptul ca afacerea se vinde impreuna cu brand-ul restaurantului (daca se doreste), site-ul web, retelele de socializare aferente: Facebook, Instagram si colaborari cu toate companiile de food delivery.

Pretul afacerii este de 150.000 euro.

Pentru vizionare sau orice alte detalii suplimentare legate de restaurant, nu ezitati sa ne contactati.”

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0728-328.881 sau la următoarea adresă web:

https://www.olx.ro/d/oferta/restaurant-de-vanzare-afacere-la-cheie-IDgsyYb.html?bs=olx_pro_listing&fbclid=IwAR0QC9CC4EmaOu1KNvdFLHDEv_x4ROqlagaXnzyzF7qab5B6ir8zlkPUCmA&isPreviewActive=1&sliderIndex=0

(Redacția)