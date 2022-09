FOTOREPORTAJ: Muzeu Etnografic inaugurat la Vișinelu

Distribuie

Zilele Orașului Sărmașu au oferit anul acesta o multitudine de activități deosebite, create de oameni, special pentru oameni. Astfel, ziua de sâmbătă, 27 august, a fost dedicată în special, tradiției și rădăcinilor strămoșești. Așadar, în satul Vișinelu a avut loc inaugurarea și sfințirea Muzeului de Etnografie al satului și pentru ca valoarea satului, a tainelor și tradițiilor acestuia să fie și mai bine păstrată, a avut loc și lansarea cărții de monografie a satului „Vișinelu Sat Curat Românesc din Inima Ardealului”, autorul acesteia fiind Traian Vamoș, cel care a inițiat și proiectul muzeului.

La eveniment au fost prezenți și au împărtășit gânduri: primarul orașului Sărmașu – Valer Botezan, Traian Vamoș – cel care vișinelean fiind, și-a lăsat amprenta în satul natal, profesor doctor în istorie – Vasile Tutula, Nadia Fărcaș – director al editurii „Ecou Transilvan”, Dana Maria Câmpian – expet muzeograf, Nicolae Băciuț – director al Direcției Județene de Cultură Mureș, președintele Asociației „De la lume adunate” – Rusu Daniel, Iulian Praja – director-manager al Centrului Județean pentru Cultură și Educație Artistică Mureș și președintele Asociației Tradițional -Culturale „Fii Satului Vișinelu” – Marinel Vamoș.

Proiect privat al familiei Vamoș Traian cu sprijinul Primăriei orașului Sărmașu, alături de Asociația Cultural-Tradițională „Fii Satului Vișinelu” și Parohia Ortodoxă Vișinelu, Muzeul Etnografic Vișinelu reprezintă un simbol plin de însemnătate atât pentru cei ce au fost, cât și pentru cei ce vor fi. După tăierea panglicii inaugurale de către primarul orașului Sărmașu, Valer Botezan, și autorul Traian Vamoș, preoții Viorel Gotea, Morariu Iuliu și Călugăr Vasile au ținut împreună slujba de sfințire a noului loc, acesta primind astfel, protecția necesară pentru a aduce energii pozitive comunității.

”Patria este limba, educația, istoria și tradiția”

Primarul Valer Botezan a deschis evenimentul transmițându-le tuturor celor prezenți bucuria pe care o resimte aflându-se acolo, în acea zi de sărbătoare pentru orașul Sărmașu.

„Evenimentul de astăzi este inima Zilelor Sărmășene, pentru că este la mijlocul celor trei zile și este de asemenea un eveniment care trebuie să rămână în inimile noastre. Patria nu este numai pământul pe care lucrăm și trăim, patria este limba, educația, istoria și tradiția. Nu putem da cu piciorul acestor valori. De-a lungul timpului înaintașii noștri și-au dat viața pentru ca aceste valori să rămână și ca noi să dăinuim ca țară și popor. Eu îl fericit pe domnul Vamoș, pentru că acesta, ca fiu al satului, prin eforturile proprii, prin resursele proprii ale familiei a lăsat și va lăsa ceva nu numai pentru satul Vișinelu, ci și pentru Țara Românească. Pentru că a depus un efort deosebit, din partea Primăriei și Consiliul Local, îi oferim o diplomă în semn de mulțumire și recunoștință pentru promovarea tradițiilor statului românesc transilvanian”, a afirmat primarul orașului Sărmașu, care a recitat apoi două strofe din poezia „Ardealul, starea mea de spirit” de Marin Sorescu.

Monografie ”plină de esență”

Nicolae Băciuț, director al Direcției Județene de Cultură Mureș, a subliniat în discursul său autenticitatea monografiei formată din trei volume a lui Traian Vamoș, specificând totodată cât de importantă este această carte pentru întreaga țară.

„Aș vrea să cred că astăzi este una dintre cele mai importante zile din istoria acestui loc. Aș spune că într-o succesiune istorică, e a două. Prima zi este cea de atestare documentară, iar al doilea moment, dacă primul înseamnă un certificat de naștere, acesta este un moment al legitimării, al identiății împărtășite cu lumea întreagă. Aș vrea să vorbesc puțin despre această monografie înainte de toate, fiindcă mergem pe principiu întâi vorbele și apoi faptele. Muzeul este coada vorbelor, e fapta care decurge, spun eu, dintr-un angajament în fața propriei conștiințe față de aceste locuri, angajament pe care și l-a luat nu în fața cuiva, ci în fața propriei sale conștiințe, domnul Traian Vamoș”, a evidențiat Nicolae Băciuț.

„Domnul Traian Vamoș vine să demonstreze practic că cine are trecut, are și viitor, are și prezent și nu este pierdut. Dimitrie Gusti spunea în cercetările pe care le-a făcut pe Valea Someșului, că fiecare localitate trebuie să aibă o monografie, pe care să o facă dascălul, preotul sau cei care au știință de carte și iubire de locurile în care trăiesc. Mai mult decât atât, acesta oferea și o schemă, un schelet pentru un astfel de demers, care nu este deloc ușor și foarte, foarte repede poate cădea în superficial, în banal. Spun acest lucru fiindcă am văzut monografii în care 30% din conținut însemnau elogiile aduse administrației locale. Mai rămânea foarte puțin pentru istoria localității. Această monografie, dincolo de ceea ce sugerat Dimitre Gusti că ar trebui să fie o monografie, are între alte particularități, spun eu, esenția, este curată de orice amprentă ideologică, politică, administrativă, nu e decât un reflex al dorinței de a recupera cât mai mult din trecut și al restitui celor care vin”, a mai punctat directorul Direcției Județene de Cultură Mureș.

Pasiune și dragoste pentru carte și loc

Autorul monografiei, Traian Vamoș, și-a început alocuțiunea prin a puncta câteva repere importante din istoria satului.

„Satul acesta Vișinelu are o istorie fabuloasă și oameni fabuloși. Iar acest sat are ca repere arheologice, o descoperire în vatra lui, datând din Epoca Fierului. S-au găsit într-un mormânt trei obiecte de inventar, trei cești. Epoca Fierului, este între ani 1200 înainte de Hristos până în anii 500, deci în acea perioadă, în acest loc, în acest sat, au existat trăitori”, a precizat Traian Vamoș, detaliind apoi și dând ca și exemple o serie de multe alte dovezi care certifică existența îndelungată a satului Vișinelu.

Plin de pasiune și dragoste pentru pământul copilăriei sale, acesta le-a povestit celor prezenți despre demersul pe care l-a parcurs în scrierea volumelor, a împărtășit taine ce se găsesc în paginile acestora și a punctat elemente istorice de mare însemnătate.

„Cine dorește mai multe elemente le poate găși în carte și vă spun, nu pentru că am scris-o eu, ci pentru că mi-e tare dragă, cartea asta. O simt cu sufletul și inima, o visez noaptea, dar credeți-mă că sunt în ea niște pasaje, care mie mi-s dragi. O recitesc cu drag mereu, parcă n-aș ști deja ce este acolo”, a mai sublineat Traian Vamoș.

Acesta a încheiat apoi prin a mulțumi tuturor celor care s-au implicat în realizarea proiectului muzeului.

Evenimentul a fost scăldat apoi într-o atmosferă plină de voie bună, autentic românească. S-au servit sarmale, iar momentul artistic a expus în curtea muzeului o mică fărâmă a folclorului ardelenesc, care să bucure sufletele celor prezenți.

Ioana MĂRGINEAN