Primăria ”scoate” Colegiul ”Papiu” din Târgu Mureș

Aflăm că de luni, 5 septembrie, vor fi din nou curse pentru elevi: ”Pentru toți elevii care învață în Municipiul Târgu Mureș, începând de anul trecut, Primăria a pus la dispoziție autobuze dedicate pentru deplasarea către unitățile de învățământ. Acestea circulă zilnic, între orele 7:15 – 7:30, și poartă numele de „Cursă Școlară”. Cursele Școlare sunt pregătite, iar începând de luni, 5 septembrie, se vor afla în trafic pe liniile 10, 12, 18, 19, 23 și 32. În fiecare autobuz va fi și un angajat al Poliției Locale care va veghea la siguranța elevilor călători.”

Cum elevii de la Colegiul Național ”Al Papiu Ilarian” încep cursurile la ora 7.30, pentru ei aceste autobuze nu sunt utile, deci nu există. Pe cale de consecință, dacă autobuzele sunt ”Pentru toți elevii care învață în Municipiul Târgu Mureș”, așa cum definește comunicatul Primăriei, însemnă că elevii de la Papiu nu învață în Târgu Mureș, deci nu sunt din oraș. Am putea spune, cu alte cuvinte că Primăria a scos ”Papiu” de pe lista liceelor târgumureșene.

Dincolo de jocuri de cuvinte, comunicatul trădează atât o neglijență a celor care au gândit cursele pentru elevi cât și a celor care au redactat textul. Cum poți să spui că aceste autobuze sunt ”pentru toți elevii” și că „circulă între 7.15-7.30„, când programul arată altceva? (vezi foto)

Mai mult, demersul Primăriei nu rezolvă problema traficului aglomerat, unul din motivele importante pentru înființarea acestor curse. Am mai scris despre acest lucru și le-am comunicat domnilor: primar Soos Zoltan, viceprimar Alexandru Gyorgy și Florian Moldovan, director ADP, că traseele autobuzelor trebuie adaptate la realitatea actuală. Ele sunt în forma aceasta încă de pe vremea comunismului și până când mulți elevi au de parcurs pe jos 1 km sau mai mult până la prima stație (s-a construit enorm la periferii în ultimii ani) nu va fi deloc ofertant pentru ei să renunțe la mașinile părinților. Deci vom avea aceleași drumuri aglomerate și în noul an școlar.

Oare când vom învăța să înlocuim improvizațiile cu lucruri bine gândite și cu adevărat eficiente?

Florin Marcel Sandor