Șeful ISJ Mureș, tranșant în scandalul de la Școala ”Dacia”: ”Nu părinții stabilesc învățătorii la clasă!”

Inspectorul școlar general al județului Mureș, prof. drd. Sabin Gavril Pășcan, a declarat vineri, 2 septembrie, pentru cotidianul Zi de Zi, că instituția pe care o conduce nu are competențe să soluționeze situația tensionată existentă la nivelul Școlii Gimnaziale ”Dacia” din Târgu Mureș.

Contextual, părinții unei clase pregătitoare au semnat o petiție prin care solicită schimbarea învățătoarei, pe motiv că aceasta ar avea la CV abateri disciplinare. În acest sens, miercuri, 31 august, și joi, 1 septembrie, la sediul școlii au avut loc discuții aprinse în căutarea unei soluții, părinții viitorilor elevi amenințând că în cazul în care învățătoarea respectivă nu va înlocuită nu își vor aduce copii la școală luni, 5 septembrie.

”Pârghiile în acest moment nu sunt la Inspectoratul Școlar”

Joi, 1 septembrie, la Școala Gimnazială ”Dacia” din Târgu Mureș a avut loc și o ședință a Consiliului de Administrație, iar doi inspectori școlari au sosit la fața locului cu misiunea de a discuta cu toate părțile implicate, părinți – învățătoare – direcțiune, pentru a face o evaluare cât mai corectă a situației.

„La ”Dacia”, nu noi trebuie să rezolvăm această situație, că e problema școlii. Legea prevede în felul următor: cadrele didactice care sunt titulare în sistem și care intră în restrângere de activitate, pentru că acum eu discut punctual cazul acestei doamne învățătoare, care a fost restrânsă de la ”Liviu Rebreanu”, ea și-a ales în ședință publică postul de la ”Dacia”. Deci Inspectoratul Școlar, trebuie să asigure titularului locul de muncă. Ea și-a ales postul. Acum școala se ocupă, face contract de muncă cu omul. Școala este cea care repartizează clasele, elevii la clasă, iar dacă unitatea de învățământ constată că un cadru didactic, care are probleme de orice fel de natură, psihice, comportamentale, se poate apela la contractele cu medicina muncii, psihologi, se pot trimite la evaluări. Dacă rezultatele acestor evaluări nu sunt pozitive, în sensul în care cadrul didactic nu poate să fie apt pentru a preda în învățământ sau din punct de vedere al testării psihologice, nu îndeplinește toate condițiile, școala poate să demareze toată procedura de desfacere a contractului de muncă. Dar astăzi, acum, în acest moment, noi discutăm despre un cadru didactic care practic nu și-a început nicio zi de activitate. Nu pot să spun când primesc un cadru didactic nou într-o școală că nu e bun, fără măcar să aștept să-și înceapă activitatea, să văd ce se întâmplă. Am trimis echipă de inspectori, s-a constatat că împărțirea elevilor la clasă s-a făcut conform procedurii ISJ și procedurii interne a unității de învățământ. S-a discutat cu cadrul didactic, am înțeles că școala a și trimis-o să facă un consult psihologic și să obțină preavizul de la medicina muncii, deci pârghiile în acest moment nu sunt la Inspectoratul Școlar. Sunt la unitatea de învățământ”, a explicat situația inspectorul școlar general al județului Mureș.

”Nu părinții stabilesc cadrele didactice!”

Totodată, prof. drd. Sabin Gavril Pășcan și-a manifestat dezacordul vis a vis de boicotul anunțat de părinții care amenință că în cazul în care respectiva învățătoare rămâne la clasă, nu își vor mai aduce copii la școală luni, 5 septembrie.

„Cred că părinții se pot implica doar până la un punct în viața școlii. Nu părinții stabilesc învățătorii la clasă, nu părinții stabilesc cadrele didactice care să le predea, asta nu e treaba părinților!”, a fost de părere șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș.

Sunt și alte nereguli, ignorate până acum?

Nu în ultimul rând, inspectorul școlar general al județului Mureș a lăsat să se înțeleagă că la Școala Gimnazială ”Dacia” ar exista și alte, cităm, ”activități care nu sunt în conformitate cu legislația.”

”În plus, la ”Dacia”, dacă mă duc acum să văd, toți părinții acelor 70 și ceva de copii câți sunt înscriși în clasa pregătitoare, locuiesc în zonele arondate ca și circumscripție, Școlii ”Dacia”. Unii dintre ei și-au făcut flotant să ajungă la o anumită învățătoare. Știm că există listele alea pregândite cu învățătorii. Iată, în consecința acestor activități care nu sunt în conformitate cu legislația. Rolul Inspectoratului Școlar e să vadă dacă s-a respectat legislația”, a conchis prof. drd. Sabin Gavril Pășcan.

Echipa Zi de Zi, ținută pe hol 90 de minute

Contactată în aceeași zi de vineri, 2 septembrie, la ora 9.47, în ideea de a-și expune un punct de vedere vis a vis de această situație, prof. Mihaela Șanta, directoarea Școlii Gimnaziale ”Dacia”, a fost de acord cu o întâlnire, care urma să aibă loc la ora 13.30, la sediul unității de învățământ.

La sosirea în incinta școlii la ora stabilită, echipa Zi de Zi a avut neplăcuta surpriză să constate că directoarea Mihaela Șanta a intrat într-o altă discuție/ședință, dar fără să ne anunțe în prealabil fie să amânăm/decalăm interviul, fie să nu mai venim.

Am fi înțeles că a intervenit ceva…

După aproximativ 90 de minute de așteptare pe holul instituției, echipa Zi de Zi a părăsit clădirea, nu înainte de a lectura, de pe un afiș A4 lipit pe un geam, ”valorile cheie” ale Școlii Gimnaziale ”Dacia”, din care spicuim: respect reciproc, implicare, cooperare, demnitate, democrație și… toleranță.

Câtă dreptate a avut Cicero când a scris în urmă cu aproape 2.000 de ani, în Epistolele lui ”Către cunoscuți” (”Ad familiares”), că ”Scrisoarea nu roșește” (”Epistola non erubescit”), citat modernizat ulterior, cu trecerea anilor, în ”Hârtia suportă orice”!

Alex TOTH

Ioana MĂRGINEAN

PS. În cazul în care, totuși, poate dorește să își expună punctul de vedere, o invităm pe directoarea Școlii Gimnaziale ”Dacia”, prof. Mihaela Șanta, să ne scrie pe adresa de e-mail a redacției: redactia@zi-de-zi.ro.

