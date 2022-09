Accident (?) ecologic la Luduș

Distribuie

Primăria orașului Luduș a anunțat că în perioada 1-10 septembrie 2022 pescuitul este interzis pe Lacul Primăriei (Brațul mort al râului Mureș), motivul fiind o acțiune de ecologizare a luciului de apă și a malurilor sale.

Despre acest aspect inedit în istoria scurtă a lacului care are o suprafață de aproximativ 9 hectare și o lungime de 1,7 kilometri, un braț inactiv al râului Mureș apărut ca urmare a lucrărilor de regularizare și de îndiguire efectuate în anii 70 ai secolului trecut, Daniel Totu, director executiv în cadrul primăriei orașului Luduș ne-a declarat că la începutul lunii septembrie au fost observați pești morți pe un segment al lacului. „Imediat am fost la fața locului și constatând mortalitatea peștilor am anunțat instituțiile abilitate, Apele Române, Garda de Mediu, Poliția, Serviciul de Sănătate Publică Veterinară pentru ca acestea să constate cauzele care au dus la mortalitatea peștilor”.

În prezent, pescuitul pe lac este interzis și se investighează posibile cauze ale poluării. S-au prelevat probe din apă și de la peștii morți și urmează să se facă analizele necesare.

„În prima etapă s-a închis pescuitul pentru o perioadă de 10 zile, după care se vor lua măsuri în funcție de constatările pe care le vom primi de la instituțiile care anchetează acest caz. Peștii morți au fost colectați, aproximativ 200 kg și au fost preluați de o firmă specializată din Târgu Mureș care îi neutralizează prin incinerare”, a afirmat Daniel Totu.

Până când vor veni rezultatele analizelor făcute de instituțiile de specialitate se pare că mortalitatea s-ar fi produs din cauza procentului mic de oxigen din apă rezultat după multele zile cu temperaturi ridicate și lipsa precipitațiilor.

Ioan A. BORGOVAN