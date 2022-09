VIDEO, FOTO: Școală de nota 10 inaugurată la Sărmașu

Distribuie

Lucrările de reabilitare a Școlii Gimnaziale din Sărmașu au fost inaugurate prin tăierea unei panglici simbolice vineri, 26 august, în debutul Zilelor Orașului Sărmașu, eveniment organizat în perioada 26-28 august de către Primăria Orașului Sărmașu și Consiliul Local Sărmașu.

Ceremonia de deschidere a Zilelor Orașului Sărmașu a fost prezentată de către maestrul de ceremonii Iulian Praja și a avut loc în curtea școlii care a beneficiat de modernizare, în prezența gazdelor și a unor invitați speciali: ec. Valer Botezan – primarul orașului Sărmașu, Trombitaș Jolan – viceprimar al orașului Sărmașu, Mara Togănel – prefectul județului Mureș, Leonard Azamfirei – senator PSD, Dumitrița Gliga – deputat și președinte interimar al PSD Mureș, Ciprian Alin Belean – primarul comunei Râciu, Florin Cristian Ștefan – primarul comunei Pogăceaua, Florin Călin Borbely – primarul comunei Cătina (Cluj), Vasile Focșa – primarul comunei Mociu (Cluj), Sofronie Mihail Moldovan – primarul comunei Geaca (Cluj), Ciprian Florin Ruța – directorul Liceului Teoretic ”Samuil Micu” Sărmașu, Marius Baciu – consilier județean și un grup de consilieri locali sărmășeni.

De la Educație, la Cultură și Tradiție

După intonarea Imnului Național al României, un sobor de preoți a oficiat o slujbă de TeDeum, moment urmat de tăierea panglicii inaugurale a școlii și de alocuțiunea primarului orașului Sărmașu.

”Școala a beneficiat de lucrări de reabilitare termică și energetică prin anveloparea clădirii, prin asigurarea unui sistem de încălzire performant, cu pompe de căldură care extrag energia din sol și o transformă în căldură încălzind pardoseala din sălile de clasă prin eficientizarea sistemului electric, de asigurare a energiei electrice printr-un sistem alternativ cu panouri fotovoltaice și, de asemenea, un sistem de ventilație mecanică care să asigure aer proaspăt tot timpul în sălile de clasă, ventilatoare mecanice care tot așa, sunt eficientizate energetic recuperând căldura din sălile de clasă. Această investiție a fost începută ca și proiect în 2018 și trebuia finalizată în martie 2021. La trei săptămâni după ce am preluat mandatul de primar am semnat contractul de execuție a lucrărilor, am insistat la ADR să prelungesc contractul de finanțare și am demarat lucrările”, a afirmat ec. Valer Botezan, care a adăugat că din bugetul local au fost alocate fonduri pentru amenajarea curții interioare și pentru dotarea claselor cu mobilier nou și table interactive.

Totodată, edilul șef din Sărmașu l-a citat pe renumitul pedagog și matematician Spiru Haret spunând că ”așa cum arată școala astăzi va arăta țara mâine”, respectiv că instituția pe care o conduce a făcut eforturi mari pentru finalizarea investiției înainte de începerea anului școlar 2022-2023.

”Mai avem în lucru Școala Generală de la Balda și o creșă aici, în Sărmașu, pentru că doar prin educație un popor poate să fie superior și chiar deviza Zilelor Sărmășene este Educație, Cultură și Tradiție”, a informat ec. Valer Botezan.

Școala, instituție fundamentală

Invitat să se adreseze audienței, senatorul Leonard Azamfirei, care deține și funcția de rector al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, a transmis un mesaj elevilor cărora le-a spus, parafrazând o expresie renumită atribuită împăratului francez Napoleon Bonaparte, că au în spate ”un baston de mareșal”, astfel încât succesul depinde de efortul fiecăruia în parte.

”Școala are marele avantaj că diminuează diferențele sociale, de oriunde ai veni dacă faci școală poți să ajungi unde vrei”, a afirmat prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

”O școală este ca o bibliotecă. Cărțile din acea bibliotecă le pun profesorii fie scriindu-le, fie citindu-le, fie învățându-i pe alții din ele”, a transmis dascălilor rectorul principalei universități din județul Mureș.

La final, senatorul Leonard Azamfirei a avut un mesaj scurt și pentru primarul Valer Botezan: ”Dacă în proiectul dumneavoastră ați pus Școala pe un plan superior, dacă v-a preocupat acest lucru, înseamnă că sunteți un om al Școlii.”

”Pe lângă Biserică, Școala reprezintă a doua instituție fundamentală pentru fiecare comunitate”, a conchis prof. univ. dr. Leonard Azamfirei.

Educația, arma care poate schimba lumea

În alocuțiunea sa, deputatul Dumitrița Gliga a avut doar cuvinte de apreciere pentru primarul orașului Sărmașu, despre care a afirmat că ”are multe proiecte de finalizat, multe proiecte în derulare, finanțări noi câștigate”, respectiv că ”e trup și suflet” pentru comunitatea sărmășeană.

Totodată, liderul interimar al social-democraților mureșeni l-a felicitat pe ec. Valer Botezan pentru finalizarea proiectului înainte de începerea anului școlar, având în vedere contextul economic complicat, precum și pentru interesul arătat vis a vis de o ”investiție verde.”

”De acum, la Școala Gimnazială din Sărmașu cei 120 de elevi și 20 de cadre didactice își vor desfășura astfel activitatea într-o școală modernă, la standarde europene”, a menționat deputatul Dumitrița Gliga.

Totodată, deputatul Dumitrița Gliga l-a parafrazat Nelson Mandela, fost președinte al Africii de Sud, care spunea că ”Educația este cea mai puternică armă pe care o poți avea pentru a schimba lumea”, pentru a ajunge la concluzia că ”investiția în Educație este cea mai sigură investiție pentru viitorul unei țări.”

Îndemn pentru ”încredere unii în alții”

În mesajul adresat celor prezenți, prefectul județului Mureș a apreciat că ”la Sărmașu standardele sunt ridicate”, respectiv că ”este firesc să pretindem în anul 2022 ceva firesc” cum ar fi utilitățile de bază, școala și serviciile de sănătate, motiv pentru care ”e bine, cu toții, să învățăm din lecția vremurilor prezente.”

”Să învățăm să avem încredere unii în alții, pentru că fără încredere și fără susținere și de multe ori, de cele mai multe ori, fără recunoștință nu vom uita și nu vom putea să mergem mai departe”, a transmis Mara Togănel.

”Și pentru că aceste vremuri și aceste timpuri comportă multă, multă încredere, cred că este bine să nu avem memoria scurtă și să nu uităm că datorăm prezentul trecutului, de ieri, și să nu uităm că vom datora viitorul prezentului de astăzi. Și pentru că astăzi ne regăsim aici într-un loc din punctul meu de vedere normal pentru 2022 e bine să știm că aceste lucruri și aceste proiecte au început cu mult timp în urmă”, a mai spus prefectul județului Mureș, care a împărtășit audienței că își dorește ca oamenii de administrație să aibă mereu pe primul plan doar ”agenda cetățeanului.”

Dotări moderne

La finalul ceremoniei, directorul Liceului Teoretic ”Samuil Micu” Sărmașu a informat că Școala Gimnazială din Sărmașu își va deschide porțile pentru noul an școlar 2022-2023 în data de 5 septembrie, pentru 120 de elevi.

”Corpul de clădire pe care îl inaugurăm astăzi devine sediul unei școli moderne, după o lungă perioadă de reabilitare. Ne mândrim cu dotări moderne, pornind de la acoperiș, geamuri, curte complet reamenajată, teren de sport multifuncțional, la resurse educaționale moderne – table interactive, mobilier nou, sisteme performante de încălzire și sisteme alternative de producere a energiei electrice. Toate aceste dotări nu puteau fi realizate fără sprijinul Primăriei Sărmașu prin accesarea fondurilor europene. Astfel, a fost posibilă, pe lângă dotările menționate anterior, și montarea sistemelor moderne de încălzire prin pardoseală, cu pompe de căldură apă-sol, a panourilor fotovoltaice și a sistemelor de aerisire modernă. În contextul actual, cu explozia prețurilor la energie, școala noastră se mândrește cu una dintre cele mai eficiente investiții, atât pe timpul iernii cât și a verii, combinând energie regenerabilă cu tehnologii moderne”, a subliniat Ciprian Florin Ruța.

Text, foto, video: Alex TOTH, Ioana MĂRGINEAN