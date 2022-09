Marele Trofeu SIMFEST 2022 a plecat în Ucraina

Distribuie

Ediția a XIX-a a a Festivalului Internațional de Film și Televiziune SIMFEST 2022 s-a încheiat sâmbătă, 3 septembrie, cu Gala Laureaților pe scena mare a Teatrului Ariel.

Marele Premiu SIMFEST, în valoare de 2000 de euro, s-a acordat producţiei Mother of Apostles, autor Dmytro Ovechkin, din Ucraina. Premiul pentru Documentar, în valoare de 1000 de euro, s-a acordat producţiei Heartbeat, autoare Monica Franco, Portugalia. Ambele premii au fost oferite de Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România.

“Festivalul SIMFEST este un festival cultural important, este important pentru spectatorii care vin să vadă aceste filme, este important pentru creatorii de producții audiovizuale, care se pot confrunta și vedea pe de altă parte ce fac confrații lor, dar este important și pentru tineri care se pot afirma în lumea aceasta a filmului la SIMFEST”, a transmis Lucian Ionică, președintele juriului.

Decernarea premiilor a fost presărată cu trei momente artistice. Unul dintre momentele muzicale a fost oferit de Cvartetul TIBERIUS, care a interpretat Devertimento în Fa Major de Wolfgang Amadeus Mozart. Rodrigo Fonti și Doina Enache au încântat publicul cu două momente coregrafice pe ritmurile tangoului argentinian. Bas-baritonul Marius Goșa, solist vocal la Opera Națională din Timișoara, a dăruit spectatorilor un colaj muzical realizat din fragmente din opere celebre.

Lista completă a premiilor:

La categoria ŞTIRI anul acesta s-a acordat o menţiune pentru grupajul de ştiri de la televiziunea RTS din Turnu Severin.

Premiul pentru VIDEOCLIP s-a acordat producţiei Uprooted, Ucraina, autori: Andrei Gavriss, Konstantin Koval.

Premiul pentru ANIMAŢIE s-a acordat producţiei Shakespeare for all ages, autori Hannes Rall, Germania.

Premiul pentru Creație Studențească, Domeniul Ficțiune a fost acordat producţiei Vlada goes to London, autor: Arti Savchenko, Israel. De asemenea, la aceeași categorie s-a acordat s-a acordat o menţiune producţiei – First, autor Adam Hartwinski, Polonia.

Premiul pentru Creație Studențească- Domeniul Nonficțiune merge în Slovacia, fiind acordat producţiei Longlive Death, autor Robo Mihaly.

Premiul pentru Film Turistic s-a acordă producţiei Supermatch, autor Pavel Cherepin, Ucraina.

Premiul pentru Reportaj Tv s-a acordă producţiei Story of Lily Ebert, autor Peter Berecz, Ungaria.

Premiul pentru Film Documentar s-a acordat producţiei Heartbeat, autoare Monica Franco, Portugalia.

Premiul pentru Film Portret s-a acordat producţiei The adverntures of Saul Bellow, autor Asaf Galay, Statele Unite ale Americii.

Premiul Special pentru Promovarea Drepturilor Omului s-a acordă producţiei The Dark Way, autor: Anahid Davari, Iran.

Premiul Special pentru Aflarea Adevărului s-a acordă producţiei În căutarea inginerului Dragomirescu, autor Dragoş Zămoşteanu, România.

Premiul Pentru Scurt Metraj, Domeniul Ficțiune, s-a acordat producţiei A dead sea, autor Nahd Bashier, Palestina.

Premiul pentru Lung Metraj s-a acordat producţiei Boulevard, autor Artur Wierzbicki, Polonia.

Premiul Special al Juriului s-a acordă producţiei – Zero: the cyber spirits, autor Yugao Zheng.

Premiul UNIREA s-a acordă producţiei Ciao Patricia, autor Sergiu Ciorescu, din Republica Moldova.

Marele Premiu și Trofeul Festivalului s-a acordat producţiei Mother of Apostles, autor Dmytro Ovechkin, din Ucraina.

