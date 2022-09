Șofer drogat oprit de Poliția Reghin

Distribuie

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Reghin au depistat un tânăr care conducea un autovehicul după ce a consumat substanțe psihoactive. A fost întocmit dosar penal.

”La data de 3 septembrie, în jurul orei 21.30, polițiștii mureșeni au oprit pentru control pe Bulevardul Unirii din municipiul Reghin, județul Mureș, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 21 de ani, care se afla sub influența drogurilor. Șoferul autoturismului a fost condus la spital, unde i s-a efectuat un test rapid – Multi-Drug Screen Test, rezultând o valoare pozitivă la methamphetamine. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive”, a informat Biroul de presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

(Redacția)