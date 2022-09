Artă și emoții, la Zilele Orașului Sărmașu

Distribuie

După premii și gânduri bune ce au fost împărtășite la tăierea panglicii Școlii Gimnaziale din Sărmașu vineri, 26 august, programul Zilelor Orașului Sărmașu i-a adunat pe cei dornici să se alăture, la Căminul Cultural din centrul orașului. Aici arta și muzica s-au contopit, dând naștere unui spectacol deosebit preserat cu emoții și zâmbete.

„Ne-am propus ca deviza acestor zile să fie „Educație, Cultură și Tradiție”. Pentru că, zic eu, doar prin educație și cultură putem să ne clădim caractere frumoase și puternice. De asta, aceste trei zile se vor desfășura activități culturale care să ne încarce sufletele de căldură, dragoste și bine. Eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Sper ca aceste zile să vă simțiți bine, să vă distrat, să vă bucurați pentru că merităm o dată pe an după atâta muncă și trudă, să vem câteva zile în care să ne simțim bine”, s-a adresat invitaților primarul orașului Sărmașu, ec. Valer Botezan.

Expoziție de pictură

Și pentru că educația fusese deja, nu doar apreciată, ci și elogiată, sala Căminului Cultural a devenit locul în care cultura și-a lăsat amprenta, în primul rând prin vernisajul expoziției de pictură „Secvențe”. Despre expoziție și despre autorul acesteia a împărtășit păreri criticul de artă Oliv Mircea: „E o atragere de atenție, cum că, iată, cineva care a făcut o carieră medicală la cel mai înalt nivel, la un moment dat a început să exercite și o iubire secundă, care era iubirea lui pentru cultură”.

„În ceea ce privește expoziția, ea e compusă din 61 de lucrări… Enorm pentru atelierul unui pictor, care nu are ca și activitate prioritară acest lucru. Domnul doctor este medic primar, după cum vă spuneam. În calitatea pe care o am de conducătorul al Grupări Artistice de la Bistrița, l-am văzut de-a lungul anilor, mereu mereu în galeria de artă și apoi, surpriza a fost când m-a invitat în locuința dumnealui, în atelierul pe care și l-a făcut acasă și mi-a arătat aceste lucrări. Ele în primul rând demonstrează că domnul Sticleț are o viziune artistică și că, poate cel mai greu și-a însușit limbajul artelor vizuale, care este un altfel de limbaj decât cel obișnuit al științei sau cel al literaturii”, a mai povestit maestrul criticii de artă Oliv Mircea.

„Pictura pentru mine a fost o plăcere. Când eram mic, maică-mea știa să deseneze. Desena niște șoricei și întotdeauna îi ceream să-mi mai deseneze odată. După aceea, am avut profesori de desen, care ne-au instruit și ne-au dat plăcerea aceasta. Dar n-am avut posibilitatea să profesez această meserie frumoasă, numai să cochetez cu ea. Și acum, după pensionare am avut norocul să cunosc și oameni de seamă care m-au ajutat și am reușit să fac aceste lucruri, pe undeva e o datorie împlinită. Vă rog să priviți tablourile, eu zic că fiecare tablou trebuie gândit, nu doar văzut de la distanță pentru că fiecare exprimă ceva, cât am putut eu să exprim”, a punctat autorul expoziției de pictură, fiu al satului sărmășean, dr. Doru Sticleț.

Interpretări ce au țintit la suflet

Printre miile de culori și înțelesuri exprimate de tablourile expuse pe pereți, sala s-a umplut în cele ce au urmat, de note muzicale alese în așa fel încât să înmoaie inimile ascultătorilor sau să le facă să tresară. Camară Antonie și Tamas-Lukacs Ingrid au creat emoție prin interpretările pe care le-au avut la clape, iar un moment deosebit pe scenă a fost și monologul Oliviei Cenan. Aceasta a manifestat prin cuvinte și gesturi ultima scrisoare a marelui scriitor columbian Gabriel Garcia Marquez, „Păpușa”, un poem plin de sensibilitate și emoție transmise publicului cu desăvârșire.

O explozie de stări a transmis și Andrei Șofron, un sărmășean pe care muzica l-a purtat departe, dar care s-a reîntors în aceste zile în orașul natal pentru a transmite și oamenilor înfocarea pe care o are în inimă și-n glas. Acompaniat de Olga Borgas, acesta a susținut un recital muzical, reușind să intre în sufletele celor prezenți.

La final, cei prezenți au fost încântați de evoluția corului ”Amadeus”, dirijat și de această dată cu măiestrie de părintele Daniel Camară.

Ioana MĂRGINEAN