Dan Vasile Dumitru, mesaj la început de an școlar

Elevii unităților de învățământ de pe raza comunei Ibănești au trait luni, 5 septembrie emoția unui nou început de an școlar alături fiindu-le atât cadrele didactice, sfinții părinți, cât și oficialitățile localale în frunte cu primarul Dan Vasile Dumitru.

„Bucurie, energie, optimism și curiozitate. Planuri și visuri. Nostalgie și emoții. Așa arată an de an prima zi de școală. Le doresc elevilor să-și păstreze bucuria descoperirii, să fie (mai) curioși, să vadă în școală locul și momentul de grație în care au ocazia să învețe și să deprindă lucrurile care îi pregătesc pentru viață. Dascălilor, le doresc să-și păstreze dăruirea, să aibă puterea și răbdarea să le fie copiilor în fiecare moment îndrumători și prieteni. Tuturor, dascăli, elevi și părinți, le urez un an școlar cu realizări și rezultate frumoase!”, a fost mesajul transmis de primarul Dan Vasile Dumitru cu prilejul începutului noului an școlar.

