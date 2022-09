Despre viața de profesor în Ungaria lui Orban, sau cum poți distruge viitorul unei națiuni

Distribuie

La Budapesta au fost proteste în sprijinul cadrelor didactice. Nu e de mirare.

Am fost acum o lună și ceva în capitala tării vecine și am aflat acolo detalii despre modul în care Guvernul Orban tratează profesorii.

Facebook-ul e plin în Ungaria de anunțuri ale școlilor ce caută cu disperare profesori. Unul dintre anunțuri spune că angajează cadre didactice pentru orice materie.

La o școală dintr-un orășel de la periferia Budapestei, unde o prietenă are copilul, lipsesc 14 cadre didactice. Iar lista școlilor unde nu are cine să predea e foarte lungă.

Salariile profesorilor din Ungaria sunt atât de mici, cu norme didactice mai mari decât în multe alte țări europene, încât mulți profesori au ieșit din sistem. Fie au plecat din țară, fie s-au angajat vânzători în diverse magazine pe un salariu considerabil mai mare. În timpul acesta, guvernul Orban mărește salariile jandarmilor, grănicerilor, militarilor.

În 2014 erau în jur de 7.000 de posturi neocupate în sistemul de învățământ din Ungaria, în 2019 nivelul a ajuns la 35.000 și, cu siguranță, acum sunt și mai multe posturi neocupate.

Sigur că ceea ce spun nu este pe placul susținătorilor lui Viktor Orban, dar să neglijezi în asemenea hal o categorie profesională vitală pentru viitorul unei nații este un atentat la siguranța națională. Nu există nici un argument pe care să îl poată invoca cineva în sprijinul unui guvern ce își duce țara în întunericul ignoranței, al imbecilizării.

Școala este unul dintre pilonii pe care clădești viitorul nației, poate cel mai important. Fără învățători și profesori plătiți bine, sau măcar decent, nu poți să vorbești despre viitor. Nu despre unul bun. Cum poți să te consideri patriot când lași de izbeliște cea mai valoroasă resursă a unei țări, educația?

Un singur lucru poate explica această atitudine a Guvernului Orban față de profesori. Premeditarea. Formarea, printr-o educație precară, a unui anume tip de cetățean, unul care să nu gândească prea mult și prea bine. Dar ce consecințele dezastruoase are acest calcul politic meschin pentru o națiune….

Florin Marcel Sandor