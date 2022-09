Emoții și optimism, în prima zi de școală din Ungheni

Distribuie

Sute de elevi au început cursurile luni, 5 septembrie, și la nivelul Școlii Gimnaziale ”Emil Drăgan” din orașul Ungheni.

Festivitatea s-a desfășurat cu multă bucurie și totodată emoție atât pentru elevi cât și pentru părinții acestora.

Mesajul îndreptat către elevii ungheneni cu prilejul începutului noului an școlar, de către primarul orașului, Victor Prodan, este următorul: „Noul an școlar înseamnă pentru cadrele didactice probabil, momentul în care cunostințele acumulate trebuiesc a fi împărtășite celor mai tineri prin cele mai potrivite mijloace, pentru părinți este momentul emoționant în care speranțele pentru un viitor luminos al copiilor lor se strâng la un loc și se transformă în atenția si dedicarea pe care aceștia o vor avea în următoarele luni din an, iar pentru voi, dragi elevi, ar trebui să însemne momentul în care printre noile prietenii pe care le veți lega, cunoașterea și îmbunătățirea aptitudinilor voastre ar trebui să fie prioritare. Voi continua sa fiu un sprijin pentru toate instituțiile de învățământ de pe raza orașului și a satelor aparținătoare, voi încerca să investesc și mai multă atenție în păstrarea și crearea celor mai bune condiții pentru voi. Vă îndemn cu acest prilej, să frecventați cursurile, să acordați atenția cuvenită profesorilor, învățătorilor, educatorilor voștri și să nu uitați să continuați să fiți copii. Iar în final, vă doresc să aveți un an școlar plin de rezultate și realizări în formarea voastră.”

Sandu TUDOR