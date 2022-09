Márk Endre, în mijlocul Comunității Blaga la început de an școlar

Distribuie

Primarul municipiului Reghin, Márk Endre, a optat pentru deschiderea noului an școlar să fie prezent în mijlocul elevilor și profesorilor din cadrul Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” luni, 5 septembrie cu ocazia festivității care a marcat începutul anului școlar 2022-2023.

Primii ”luați în vizor” de primarul Reghinului au fost elevii, îndemnați să respecte regulile jocului numit ”ordine, disciplină și învățare”.

„După o vară lungă, caldă și plină de aventuri, care sper că a oferit o oarecare împrospătare și revigorare, acum va fi puțin dificil să vă resetați, va fi dificil să vă îndreptați atenția spre ordine, disciplină și învățare. Sper că v-ați setat noi obiective, planuri, idei și dorințe care să vă motiveze în noul an școlar. Am încercat ca în perioada vacanței de vară să vă organizăm o varietate de evenimente, activități pentru voi, tinerii. Sper că au fost reușite și v-ați distrat bine. Nu vreau să vă plictisesc, nu vreau să țin un discurs anost (monoton), vreau doar să vă spun să faceți tot cee ace vă stă în pentru a vă atinge obiectivele. Duceți spre noi culmi reputația școlii Lucian Blaga prin învățătură și disciplină. Țineți cont de îndemnul și învățătura profesorilor voștri, este vocația lor de a vă arăta calea cea bună care vă va ajuta să ajungeți la obiectivele propuse. Iar pentru a avea succes este esențial să respectați regulile, să lucrați cu sârguință, conștiincioși, să vă concentrați la învățare. Ne dorim să vă organizăm cât mai multe programe (activități) colorate, dar avem nevoie de atitudinea voastră pozitivă! Doar împreună putem face timpul petrecut în școală plăcut și interesant!”, a declarat primarul Márk Endre.

Nici cadrele didactice nu au scăpat de gândurile edilului șef al Reghinului.

„Înainte de deschiderea noului an școlar, am rugămintea ca și în acest an să muncim împreună cu un scop și o voință comună. Să ne străduim ca pe parcursul anului școlar cât mai mulți dintre elevii noștri să aibă succes la învățătură și, chiar dacă școala în esență este despre învățare, este important ca aceasta să ofere și experiențe. Excursiile, taberele, vizionarea unor piese de teatru împreună sau participarea la un concert pot fi considerate noi experiențe și, nu în ultimul rând, ele pot fi un element important în crearea și modelarea unei comunități cu adevărat închegate.Să ne învățăm copiii să trăiască, să lupte, să câștige sau să piardă cu demnitate. Să-i învățăm să se ridice, să-și șteargă lacrimile, să-i învățăm curat, să-i învățăm din inimă, să-i învățăm cinstit. Iar pentru toate acestea, stimate cadre didactice, vă doresc răbdare, perseverență și mult succes! Vă doresc putere, determinare și un nou an școlar reușit!”, a precizat primarul municipiului Reghin.

Alin ZAHARIE