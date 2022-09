Prima zi de școală și la Luduș. Mesajul primarului

Distribuie

Primarul orașului Luduș, Cristian Moldovan, a participat luni, 5 septembrie, la festivitatea de începere a noului an școlar 2022-2023.

”Sper că această vacanţă a fost un bun prilej pentru recreere, pentru distracţie, dar şi pentru pregătirea începerii noului an şcolar. Acum la început de an școlar vreau să le urez un bun venit tuturor elevilor care pășesc pentru prima dată în școală, în calitate de elevi. Rolul școlii ludușene este acela de a asigura generațiilor viitoare o dezvoltare cât mai echilibrată, cât mai frumoasă și mai armonioasă. Dragi elevi, trebuie să știți că la baza educației voastre se află eforturile altora, ale părinților și profesorilor voștri și de aceea trebuie să aveți în permanență acel sentiment al datoriei de a întoarce ceea ce ați primit semenilor voștri. Vă doresc tuturor ca noul an școlar să vă găsească bucuroși, dornici să învățați acele lucruri minunate pe care numai școala și cartea vi le pot dărui, iar la final de an să vă uitați cu mândrie înapoi, la rezultate”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul orașului Luduș.

(Redacția)