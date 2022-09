Moment de sărbătoare pentru credincioșii din Cozma

Distribuie

Comunitatea parohiei Cozma, protopopiatul Reghin a îmbrăcat haina de sărbătoare duminică, 4 septembrie, cu prilejul împlinirii a zece ani de la târnosirea bisericii parohiale oficiată de către Părintele Arhiepiscop Irineu.

„Cu acest prilej, numeroși credincioși, la fel ca și în urmă cu un deceniu, au îmbrăcat haine tradiționale, venind cu bucurie spre biserică, la chemarea dangătului de clopot. Omul este obișnuit mai mult să ceară de la Dumnezeu, dar am învățat că trebuie să mulțumim Domnului pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră. Cu acest prilej de sărbătoare, am căutat să aducem laudă lui Dumnezeu și Maicii Domnului printr-un frumos concert de pricesne, având invitați iubitori de frumos, de cântare și de Dumnezeu. Ne-au bucurat auzul și inimile invitații, încât am spus dimpreună cu Sfântul Apostol Petru: „Doamne, bine ne este nouă să fim aici”. Fiind început de an bisericesc, dar și început de an școlar, elevii au participat la rugăciunea de început de an școlar, cerând lui Dumnezeu ajutor și înțelepciune. După Sfânta Liturghie, am continuat sărbătoarea cu o agapă la căminul cultural din localitate, bucurându-ne din darurile bogate ale lui Dumnezeu. Astfel, dăm slavă lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată”, a declarat părintele Mircea-Ioan Gudea citat de www.reintregirea.ro.

